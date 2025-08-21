Economía

Transporte público: las multas del Viceministerio de Transporte con sanciones más severas

El Viceministerio de Transporte endurece las sanciones contra empresas del transporte público de pasajeros, que anteriormente eran consideradas faltas menores. Las multas van hasta G. 19,2 millones, en un intento de frenar riesgos que ponen en peligro directo a los pasajeros.

21 de agosto de 2025 - 19:07
Reguladas: el problema de nunca acabar en el área metropolitana de Asunción.
Reguladas: el problema de nunca acabar en el área metropolitana de Asunción.

A partir del miércoles último rige la resolución N° 76/2025 del Viceministerio de Transporte, que incorpora nuevas infracciones al listado de conductas consideradas gravísimas, con sanciones más severas para las empresas que incumplan las disposiciones.

Las multas ascienden a 173 jornales mínimos, equivalentes a G. 19.289.846, de acuerdo con los datos de la institución.

Con la nueva disposición, tres prácticas que anteriormente eran catalogadas como leves, intermedias o graves pasan a ser gravísimas debido al riesgo extremo que representan para los pasajeros: transitar con la puerta abierta o abrirla con el vehículo en movimiento; iniciar la marcha mientras los pasajeros ascienden o descienden; y no contar con póliza de seguro vigente.

buses aire acondicionado control Viceministerio de Transporte
Viceministerio de Transporte realizará controles.

¿Dónde denunciar?

Estas conductas, que antes eran sancionadas con montos de entre 10 y 45 jornales, serán multadas con 173 jornales mínimos, equivalentes a 19.289.846 guaraníes. La modificación responde a la necesidad de frenar prácticas reiteradas de las empresas del sector que han puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio.

El Viceministerio de Transporte insta a los pasajeros que detecten irregularidades en las unidades a realizar sus reclamos al (0986) 89 86 00, completando el formulario correspondiente para dejar constancia formal de la incidencia.

