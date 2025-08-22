Multinacional de capital británico analiza proyectos de generación

Con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, los visitantes de la multinacional Javelin manifestaron su interés en participar en proyectos de generación de energía eléctrica -planta solar e hidroeléctricas-, a través de la Ley de Asociación Pública Privada (APP), según el reporte de la ANDE.

Indicaron además que este encuentro se realizó en el marco de las obras previstas en el Plan Maestro de Generación 2024-2043 de la ANDE, que es una de las prioridades del Gobierno del Paraguay, con el propósito de aumentar y diversificar la matriz de generación eléctrica del Paraguay.

Cabe recordar que la UIP advirtió recientemente que el país está pagando las consecuencias de décadas sin inversiones en generación eléctrica. El exdirector paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y extitular de ANDE, Ing. Ángel María Recalde, también se unió a esta voz señalando que “si no actuamos a tiempo, vamos al colapso”.

Lea más: En foro colorado del sector eléctrico, exdirector de Yacyretá alerta sobre posible colapso

Las publicaciones sobre la amenaza de un colapso energético en el 2030 son cada vez más reiteradas. Mientras que la ANDE asegura que tiene un plan sólido de largo plazo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Sosa, la institución proyecta la demanda eléctrica nacional hasta 2043 y que ya cuenta con un plan maestro para cubrir las necesidades futuras. Actualmente, el Paraguay dispone de 8.670 MW de potencia en sus tres centrales hidroeléctricas –Itaipú, Yacyretá y Acaray–, pero se estima que para 2043 el país requerirá 11.000 MW.

Unite al canal de ABC en WhatsApp