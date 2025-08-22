Video: Peña promete “traer” PayPal a Paraguay

“¿Qué quieren hoy los jóvenes?”, fue lo que preguntó el presidente Santiago Peña al creador de contenido Will Ibarra durante el pódcast del mandatario llamado “Paraguay puede” y su invitado contestó: “Queremos PayPal”.

Según Ibarra, la plataforma aumentaría la cantidad de empleos en Paraguay e incluso permitiría ingresos entre 400 y 500 dólares netamente por visualizaciones en materiales publicados en redes sociales.

“No voy a parar hasta traer PayPal a Paraguay. Vamos a traer, te prometo; me animo y a mí me encantan los desafíos”, fue lo que mencionó Peña en medio de un gesto de “promesa” con el dedo meñique con uno de sus invitados.

Sobre PayPal, esta es una plataforma en línea que actúa como una billetera digital para enviar y recibir dinero de forma segura por internet, sin necesidad de compartir tus datos bancarios directamente con otras personas o tiendas. Su uso es mediante la creación de una cuenta con correo electrónico y la vinculación de tarjetas bancarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sistema Nacional de Pagos: ¿Innovación, disrupción, llegada de Pay Pal?

PayPal en Paraguay

Pese a la promesa de Peña, en realidad y en aparente desconocimiento suyo, PayPal se encuentra disponible en Paraguay hace más de diez años, aunque hasta ahora funciona de una manera incompleta. Solamente se pueden realizar pagos, no así recibirlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Paypal llegó a Paraguay en 2014, lo que no está habilitada es la función de recibir pagos, solo hacerlos. Sin dudas, lograr habilitar esta función será un gran logro que permitirá a paraguayos vender al mundo, ojalá se concrete”, recordó el economista Amilcar Ferreira.

Lea más: PayPal llega a Paraguay