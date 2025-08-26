Paraguay exporta el equivalente al 1% de la energía que cede en Itaipú

A pesar de que los organismos técnicos oficiales, académicos inclusive, acostumbran mezclar ambos conceptos (exportación con cesión), es necesario aclarar que son diferentes. La diferencia no es el resultado excluyente de la tarifa que pagan a nuestro país por la electricidad que genuinamente exporta o en concepto de “compensación” por ceder parte de su energía a sus socios en Itaipú y Yacyretá.

Además, el “acto de la cesión”, la práctica vigente así lo demuestra, limita el derecho de utilización de su propia energía en ambas binacionales.

Entre enero y junio últimos, la ANDE exportó al sistema argentino 61.477 MWh, superior en 2,6% a la que le había exportado en similar período de 2024. La tarifa que Argentina paga a la ANDE, según el Ing. Axel Cid Benítez, es de US$ 120 MWh.

Tarifa de energía promedio que rige en el mercado regional

De acuerdo con sus conclusiones, el mercado argentino paga al Brasil US$ 90/MWh, US$ 100/MWh a Chile, US$ 100/MWh a Bolivia y US$ 75%/MWh al Uruguay. En otras palabras, en ese espacio del mercado regional, entre enero y julio inclusive, la tarifa promedio arañó los US$ 100/MWh. En rigor US$ 97/MWh.

Apuntábamos más arriba que los 61.477 MWh equivalían apenas al 1,1% de la cantidad que el Paraguay cedió al Brasil en Itaipú, de la parte que le pertenece, o sea 5.412.000 MWh.

¿Por qué cesión y no exportación? La tarifa es el primer factor diferenciador, apuntábamos. Si a la ANDE la argentina le paga US$ 120/MWh y la tarifa media de la región alcanza US$ 97/MWh, el sistema brasileño, a través de Itaipú, transfirió al Paraguay en el lapso en estudio solo US$ 15,68/MWh.

“Sobre el costo de Itaipú”, se apresurarán en aclarar ciertos funcionarios y técnicos paraguayos de Itaipú, a quienes se conoce como “técnicos de 60 Hz). Aun con ese “aporte”, la energía del Paraguay en Itaipú, si se atreviesen sus autoridades de turno a exportarla genuinamente, tendría un precio muy competitivo.

¿Qué pasó con el justo precio?

Si extendemos nuestro campo de observación sobre la relación cesión/compensación hasta la primera década de 1980, comprobaríamos que ese promedio se reduce a menos de US$ 5/MWh, que pagaron al Paraguay como si se tratase del justo precio que consagra el Acta de Foz de Yguazú, la matriz del Tratado.

¿En que condiciones se encuentra Yacyretá en el mismo tema? Señalábamos que en la primera mitad de este año, la exportación real de la ANDE equivalía al 3,3% de la que el país cedió al sistema argentino de su patrimonio en Yacyretá, o sea 1.851.000 MWh.

Pese a que algunas exigencias del Tratado de Itaipú son diferentes a las del Tratado de Yacyretá, la práctica de la cesión/compensación es muy parecida a la de Itaipú.

En otras palabras, Argentina, en Yacyretá, también se apropia del excedente paraguayo y, para colmo de males, se atrasa en el pago de la compensación, que históricamente rondó los US$ 8/MW. Un reciente informe oficial daba a conocer que los pagos argentinos por este concepto cayeron en este semestre en un 71%.