Delegación de FIA visita la Central Itaipú

La comitiva, encabezada por el viceministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; fue recibida por el director general paraguayo de la Entidad, Justo Zacarías Irún; el director administrativo ejecutivo, Justino Abraham; y el director técnico, Hugo Zárate.

Durante su recorrido, los representantes de la FIA recibieron explicaciones sobre el proceso de generación de energía en el Edificio de Producción, así como de otros proyectos de entidad binacional en materia de energías renovables, como la instalación de la planta solar flotante en su embalse.

Simon Larkin, director de Eventos del World Rally Champioship (WRC), dijo que la organización que representa comparte con Itaipú la visión de impulsar la generación de energía limpia y sostenible. “Creemos que este es un momento icónico para la historia de Paraguay con el Mundial de Rally, evento realizado por primera vez en este país y acompañado de cerca por el presidente Santiago Peña. Que estemos aquí en Itaipú muestra lo mucho que Paraguay muestra al mundo”, agregó.

Además de Larkin, también formaron parte de la comitiva Richard Millener, director de M-Sport Ford; Jona Siebel y Peter Thul, ambos delegados de la WRC.

