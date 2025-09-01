Reclamos a la ANDE deben realizarse solo con NIS

La medida forma parte del proceso de mejora que impulsar la institución y quetiene como fin estandarizar y agilizar la atención a los usuarios. Según la ANDE, el NIS (código único de siete dígitos) permite identificar con precisión cada punto de suministro, gracias a la geolocalización asociada, hecho que facilita una respuesta más rápida y eficiente.

Entre los tipos de reclamos que requerirán el ingreso del NIS figuran: falta de energía, baja tensión, corte de rama, explosión, choque contra columnas, además de reclamos comerciales y de facturación, así como los vinculados al alumbrado público.

Una excepción

La única excepción son los reclamos por “cable suelto” o por “situación peligrosa” hechos mediante los canales digitales. En estos casos no será necesario el NIS, pero sí se deberá adjuntar una imagen que respalde la denuncia.

Con esta disposición, la ANDE busca reducir los tiempos de espera y optimizar la gestión de solicitudes, garantizando un servicio más ágil y eficiente para los usuarios en todo el país, según indicó a través de sus redes sociales.

