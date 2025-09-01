Tripartita para destrabar huelga de choferes continúa esta tarde

La reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el viceministerio de Transporte y choferes se reanudó esta tarde con el objetivo de evitar la huelga anunciada para los próximos días.

El diálogo está encabezado por el viceministro de Trabajo, César Segovia y también participa el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Por su parte, los choferes aplicarían su medida de fuerza para exigir la suspensión del estudio del proyecto de reforma del sistema de transporte que se encuentra en el Congreso Nacional.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte, Gerardo Giménez, defendió la medida bajo el argumento de que es la única manera en la que pueden ser escuchados.

Asimismo, la Cámara de Senadores tiene previsto tratar este miércoles el proyecto en medio de fuertes críticas de gremios de trabajadores, usuarios y de organizaciones ciudadanas.

El documento, que analizaron con tratamiento de código en comisiones, solo admite modificaciones que hayan sido presentadas hasta el pasado 27 de agosto.

