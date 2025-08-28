Fetram anuncia que no se suma a la huelga de choferes

La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) confirmó que los choferes de 31 de las 35 empresas del sector irán a huelga los días 3 y 4 de septiembre. El principal reclamo es que fueron excluidos los trabajadores del proyecto de reforma del transporte público.
Ante el anuncio, el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión tripartita para mañana al mediodía con el objetivo de desactivar la protesta.
Por su parte, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) confirmó que no formará parte de la anunciada medida de fuerza.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de los usuarios y dejamos en claro que no apoyamos a ninguna organización o persona que utilice el transporte como herramienta de presión o amenaza contra los pasajeros", asegura esta federación.
Líneas que engloba Fetram
De la Fetram forman parte:
- MAGNO: líneas 12 - 43 - 29
- Ximex: línea 44
- Aregüeña: línea 111
- San Isidro: líneas 48 - 51 - 85
- Ypacaraí: línea 242
“Seguimos trabajando para garantizar un servicio seguro, confiable y sin interrupciones para todos”, concluyen.
