Fetram anuncia que no se suma a la huelga de choferes

Para el próximo 3 y 4 de septiembre se anunció una huelga de choferes del transporte público y en caso de concretarse la medida de fuerza, varios usuarios quedarían afectados. Al respecto, desde la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) confirmaron que no se sumarán a la protesta.