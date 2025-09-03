Revelan el impacto económico de los Juegos Panamericanos en Paraguay

La ministra de Turismo, Angie Duarte, a través de sus redes sociales, comentó que los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 “generaron un impacto económico superior a USD 431 millones, consolidando a Paraguay como sede de grandes experiencias internacionales”.

Según los datos expuestos por Duarte, el presupuesto total de los juegos fue de US$ 85 millones (61.881.815 guaraníes) y el impacto económico, según el estudio MF Economía, es de USD 431,1 millones (3.114.908.550.700 de guaraníes).

En lo que respecta al impacto directo, que abarca inversión de infraestructura, gastos de la organización, inversión en preparación de atletas y gastos de los visitantes, alcanzó US$ 156,6 millones (1.130.716.127.700 guaraníes).

Con relación al impacto indirecto, el ingreso fue de US$ 274,8 millones (1.984.168.530.600 guaraníes).

Estos datos se determinaron a partir de las informaciones otorgadas por el Comité Olímpico Paraguayo y el Banco Central del Paraguay.

“Desde la Secretaría Nacional de Turismo apostamos al turismo de eventos como uno de los más rentables y sostenibles, que dinamiza la economía, genera empleo y proyecta al país ante el mundo ¡Gracias a todos los que hicieron posible este logro!“, finaliza la publicación.