En el día en que jugará Paraguay, ANDE hará cortes programados en estos lugares

Tanto la región Metropolitana de Asunción, como la Central tendrán cortes en el servicio de suministro de energía eléctrica este jueves, debido a los trabajos programados de la ANDE.

La zona 1 de la región metropolitana, se realizará el cambio de conductor en media tensión de línea desnuda a protegida de 8:00 a 18:00. La misma está comprendida por las siguientes calles y zonas del barrio Santa Lucia de Limpio:

- Parapití desde Manuel Gondra hasta Última.

- Carandayty desde Parapití hasta Ramona Martínez.

- Ramona Martínez y Carandayty.

- Pedro Melo de Portugal desde Carandayty hasta Calle S/N.

- Primera y Parapití, Segunda y Parapití.

- Calle S/N y Parapití zona de la Despensa Steffi.

- Calle 12 de Junio desde Manuel Gondra hasta la Zona de la Plaza 16 de Agosto.

- Eusebio Ayala desde 4 de Julio hasta Última.

- 4 de Julio desde 12 de Junio hasta Parapití.

- Calle Tercera desde 12 de Junio hasta Última.

- Primera desde 12 de Junio hasta Última.

- Cuarta desde 122 de Junio hasta Última.

- Carandayty desde 122 de Junio hasta Parapití.

- Ramona Martínez desde 4 de Julio hasta Ultima.

- Héroes del Chaco desde 4 de Julio hasta Carandayty.

- Melo de Portugal desde 4 de Julio hasta Última.

- Pa’i Saturnino Prieto desde Tercera hasta Carandayty.

- 12 de Junio e/ Gondra y Calle S/N.

En la zona 2, en las calles Gral. Eduvigis Díaz desde Fulgencio Yegros hasta Mcal. López, Fulgencio Yegros e/ Gral, Eduvigis Díaz y Mcal. Estigarribia, Mcal. López e/ Gral. Eduvigis Díaz y Monseñor Moreno del barrio San Francisco de Limpio, se realizará el corte de 9:00 a 19:00 por el cambio de conductor en media tensión de línea desnuda a Protegida.

Cortes en Asunción

La zona 3, en las calles Francisco Pizarro desde Dr. Estigarribia hasta Tte. Cantaluppi, 1 de Julio e/ Pizarro hasta Gaspar Centurión, 18 de Julio e/ Pizarro hasta Gaspar Centurión, Dr. Estigarribia e/ Pizarro y Gaspar Centurion, del barrio Republicano de Asunción, el corte será de 09:00 a 18:00, por el cambio de conductor en media tensión de línea desnuda a protegida.

En la zona 4, en las calles José Martí e/ Cap. Fariña y Tte. Salvador Funes, Cap. Fariña e/ José Martí y Desiderio Villalón, del barrio Republicano de Asunción, el corte será de 13:00 a 18:00 por el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

En la zona 5, en las calles Enfermera Marieta Carnevale e/ Cap. Bado y Cap. Fariña, Cap. Bado e/ Enfermera Marieta Carnevale y Desiderio Villalón, Cap. Fariña e/ Marieta Carnevale y Desiderio Villalón del barrio Republicano de Asunción el corte será de 08:00 a 13:00, por el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

En todas estas zonas la unidad responsable es el área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes en Central

En la zona 6, en la calle Alderete desde San Pedro hasta Mesa; desde Édison hasta Mesa; Sobre San Pedro desde Alderete y Calle s/n de los barrios Posta Ybycuá, Barrio-H, La Victoria, Barrio i, Rincón, Caaguazú de Capiatá el corte será de 08:00 a 15:00 por el mantenimiento preventivo y correctivo en alimentadores 23 KV a cargo de la sección Mantenimiento de líneas de distribución central.

En la zona 7, en las calles Antequera entre Benjamín Aceval, 14 de Mayo y Ruta 2 Mcal. Estigarribia; sobre 14 de Mayo entre Yegros, Antequera y Mompox; sobre Benjamín Aceval entre Mcal. López, Antequera y Mompox del barrio La Victoria de Ypacaraí, el corte será de 08:30 a 18:30 para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

En la zona 8, en las calles Avda. Manuel Ortíz Guerrero desde Santani hasta Avda. La Victoria del barrio Rincón de San Lorenzo, el corte será de 08:30 a 17:00 por el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado y la adecuación de estructura de baja tensión.

En la zona 9, en las calles Australia e/ Ezequiel González Alsina y Toribio Ocampos, del barrio Santa Ana de San Lorenzo, de 08:00 a 16:00 se realizará el corte para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

La unidad responsable de estos trabajos será el área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes programados en la región central

En la zona 1, en la calle Gral. Bernardino Caballero, afectando parte del Barrio San Antonio de la Ciudad de Atyrá, el corte se realizará de 08:00 a 18:00, para el cambio de conductores en media tensión.

En la zona 2, en las calles Avda. Puerta del Lago, afectando parte del Barrio Country Club Sol de Verano zona Cantegrill de la Ciudad de San Bernardino, el corte será de 08:00 a 18:00 para el cambio de conductores en media tensión.

De estos trabajos la unidad responsable será el área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Recomiendan tomar las medidas preventivas en los horarios y zonas mencionadas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Para consultas indican que se puede llamar a la Sección de Distribución CAACUPÉ – ANDE (0511) 242237 o al (021) 537331 de la Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo, Edificio Central - Oficina 413.

Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada. Ante esta circunstancia, pedimos disculpas a los clientes por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones.