Funcionarios de la ANDE bloquean la ruta PY01 en rechazo al proyecto que crea un nuevo ministerio

PARAGUARÍ: Unos 40 funcionarios de la oficina regional de Paraguarí de la ANDE, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Entidad (Sitrande), están realizando cierres intermitentes de la ruta PY01. Los trabajadores del ente estatal se oponen al proyecto de ley para la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, que fusionará a la ANDE y que se prevé estudiar en la fecha en la Cámara de Diputados.