Funcionarios de la ANDE bloquean la ruta PY01 en rechazo al proyecto que crea un nuevo ministerio

PARAGUARÍ: Unos 40 funcionarios de la oficina regional de Paraguarí de la ANDE, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Entidad (Sitrande), están realizando cierres intermitentes de la ruta PY01. Los trabajadores del ente estatal se oponen al proyecto de ley para la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, que fusionará a la ANDE y que se prevé estudiar en la fecha en la Cámara de Diputados.

Por Emilce Ramírez
02 de septiembre de 2025 - 15:12
Funcionarios de la ANDE realizan cierres intermitentes de la ruta en rechazo a la creación del ministerio que fusionaría a la ANDE.

Los funcionarios hicieron una pausa en sus actividades, sin descuidar los reclamos, para manifestarse en defensa de la autonomía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Rechazan la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados de que la ANDE pase a depender de un ministerio.

Los trabajadores nucleados en Sitrande rechazan la propuesta de creación del nuevo ministerio, del cual dependería la ANDE.

Aseguran que, de concretarse, la institución energética perdería su autonomía de inversión y que las tarifas se fijarían según las decisiones políticas del momento.

El sindicalista Carlos Javier Benítez manifestó que, con las medidas de cierre de ruta, buscan defender los derechos de todos los trabajadores de la ANDE. Señaló que el nefasto proyecto que estudiarán en la fecha en la Cámara Baja afectará también a los usuarios, porque las tarifas serían establecidas por el nuevo Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía (MIC), y todo se decidiría según criterios políticos.

Los funcionarios evalúan intensificar las medidas para defender la autonomía de la ANDE.

El proyecto de ley que se discutirá contempla, además, la unificación en un solo ministerio de los cuatro viceministerios actuales: Comercio y Servicios, Mipymes, Industria y Minas, y Energía.

Los manifestantes siguen a la espera de lo que se decida en la Cámara de Diputados y están atentos a otras medidas que podrán tomar desde sus bases.

