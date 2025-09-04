Comisión Bicameral inició hoy el estudio del PGN 2026

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, fue elegido presidente y como vicepresidenta, la diputada Cristina Villalba (ANR-HC), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Como relatores fueron designados el diputado Pedro Gómez (PLRA) y el senador Natalicio Chase (ANR-HC), además se programó los días lunes y jueves para realizar las sesiones informativas.

Lea más: Detalles del proyecto PGN 2026, que asciende a US$ 18.928 millones

Las sesiones informativas, en las que las principales autoridades de las instituciones públicas expondrán sus respectivos proyectos, se desarrollarán hasta el 6 de octubre y luego la comisión se abocará a elaborar el dictamen a ser elevado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores el 30 de octubre.

El proyecto de ley de PGN 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PGN 2026: financiamiento previsto con bonos y créditos asciende a US$ 2.594 millones

El gasto público total aumenta G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), que representa 12%, con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la administración central o gobierno central se le asigna G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).

Déficit, ingresos y emisión de bonos

Contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En el plan se estima recaudar en impuestos G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), que representa 8% más de la esperada este año, con lo que se mantiene la presión tributaria en 11,5% de PIB.

Lea más: PGN 2026: casi la mitad de los bonos serán para “bicicletear” la deuda

Además, el Tesoro podrá emitir bonos hasta un monto de US$ 1.303 millones, de este total US$ 661,6 millones a través de la ley de presupuesto y hasta US$ 641,5 millones vía ley de administración de pasivos.

Luego de cerrar el periodo de elección y aprobación del reglamento de la comisión, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, expuso los principales números del proyecto de PGN 2026.