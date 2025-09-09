¡Alerta a consumidores!: Sector avícola advierte sobre riesgo sanitario y contrabando

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ha intensificado los controles y la vigilancia para prevenir la propagación del virus en Paraguay.

Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca (Pechugón) y vicepresidenta de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar), mencionó que el sector avícola está “tomando con mucha precaución” la enfermedad detectada en Bolivia y Argentina, de manera a prevenir que cualquier foco a nivel industrial.

Cabe recordar que en agosto se confirmó un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en Argentina, lo que generó una rápida reacción por parte del Senacsa. A inicios de septiembre también se notificó un caso de influenza aviar en aves de traspatio en Bolivia.

Según Ceuppens, preocupa que en la región se registren brotes de la enfermedad, más aún en países vecinos, lo que obliga a estar en mayor alerta.

“El Senacsa desarrolla trabajos de prevención para evitar el ingreso de la enfermedad a través de aves contaminadas en las fronteras, así como en los traslados de animales vivos dentro del territorio”, detalló.

Contrabando

Por otro lado, al ser consultada sobre el ingreso de carne aviar de contrabando, señaló que efectivamente se está dando el ingreso ilegal del producto, principalmente desde Argentina, donde se registraron casos de influenza aviar.

“Existen ciertos mercados internacionales que han cerrado sus puertas a las exportaciones argentinas, lo que genera un excedente de producto en ese país. Sabemos bien que el alto costo de mantenerlos congelados hace que muchas veces terminen siendo rematados”, explicó.

Indicó además que la frontera paraguaya es bastante “permeable”, lo que facilita el ingreso de estos productos.

“Desde la Asociación de Avicultores insistimos en cuidar el estatus sanitario. Cualquier problema podría significar que también nosotros no podamos exportar nuestros productos”, concluyó.

