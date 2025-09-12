Carne bovina: Paraguay es el segundo país de la región con el precio más bajo, según Senacsa

José Carlos Martin, titular del Servicio Nacional Calidad y Salud Animal (Senacsa), asegura que está garantizada la carne para nuestro país, teniendo en cuenta la apertura del mercado en Filipinas para la bovina, porcina y aviar.
“Estamos viviendo un momento donde la proteína animal ha tenido un aumento considerable en todo el mundo y Paraguay sigue teniendo la segunda proteína más barata de la región, porque hoy Brasil, circunstancialmente, a partir de este segundo trimestre, tiene el precio mucho más bajo”, explicó.
Dijo que el Gobierno se encuentra trabajando en la importación, tanto de Brasil como de Bolivia.
Una buena y una mala
“Tenemos cinco años de sequía donde la producción disminuyó mucho también. Estamos con casi un millón menos de cabezas y para el año que viene proyectamos todavía otra disminución”, señaló.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sin embargo, anunció que para el 2027 se proyecta un importante aumento en la producción ganadera.
Lea más: Filipinas, la nueva conquista de la carne paraguaya en el mercado internacional
Precio de la carne
“El tema del precio es un tema comercial, hay que ver si cómo termina esta pelea también con Brasil”, se excusó.
Agregó que Senacsa es responsable de proveer la información genuina de cuánta carne se está quedando en el mercado local.
Manifestó que existen instituciones especializadas respecto a los precios, a los que se provee los datos genuinos de producción.
“El Banco Central hace también su análisis de inflación mirando los precios. Pero también tenemos que trabajar para poder aumentar el poder adquisitivo de la gente”, señaló.
Cada paraguayo consume 21 kilos de carne por año
Comentó que en Paraguay se cuenta con un consumo aproximado de 21 kg por persona por año.
El consumo del año pasado fue de 23 kilos por persona por año, lo que significa, que este 2025 bajó dos kilos por persona.
“Estamos teniendo este año un récord de producción, pero también un récord de exportación. Lo que queda son ciertas toneladas que hace más o menos 21 kg de carne por persona”, insistió.