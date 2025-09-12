Petropar oculta conformidad de Doha Holding para nueva prórroga contractual: ¿Orden para no exponer a dirigente deportivo?

Casi dos meses después de haberse firmado, Petropar publicó recién el lunes último la séptima adenda al contrato con la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol.

El documento, fechado el 29 de julio, lleva la firma del jeque Khalifa Hamad Al-Thani, representante de la compañía, y de William Wilka, gerente general de la estatal, quien actuó como encargado de despacho ante la ausencia de Eddie Jara, presidente de la estatal.

Todos los dictámenes y notificaciones fueron subidos al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), excepto un documento clave: la conformidad de Doha para la firma de la adenda. Esa nota debía reflejar la aceptación de la empresa a la nueva extensión.

Fuentes internas señalan que la no publicación de este texto obedecería a una orden para no volver a exponer al dirigente deportivo Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, quien en ocasiones anteriores había autorizado las adendas en nombre de la firma catarí.

Esta vez, Petropar difundió únicamente la nota enviada a Doha, firmada por Héctor Salinas, titular de la Dirección Operativa de Contrataciones, en la que solicitaba su conformidad para extender el contrato hasta el 31 de agosto de 2025.

En esa comunicación, Salinas pidió que la respuesta de Doha se remita al correo oficial de la estatal, pero la eventual contestación no fue publicada.

Estudio jurídico de Jiménez como dirección de firma catarí

La empresa catarí fijó como sede local la dirección del estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, quien no respondió a las consultas de ABC sobre si volvió a autorizar la adenda 7 en representación de Doha.

Cabe recordar que en las adendas anteriores fue él quien dio el visto bueno a las extensiones contractuales. Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez.

Lo cierto es que, con la adenda 7, la firma catarí obtuvo una nueva prórroga hasta el 31 de agosto, pero volvió a incumplir con la entrega. La estatal demoró casi un mes en comunicar a la DNCP la extensión del contrato, alegando “cuestiones administrativas internas”.

En este sentido, recién el 29 de agosto Salinas remitió a la DNCP los documentos de la adenda 7, justificando el retraso y señalando que “se procedió a subsanar el inconveniente a la mayor brevedad posible, tomando las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro”.

Otra prórroga, pero nuevamente sin documentos publicados

Pese a los incumplimientos, Petropar otorgó a Doha una octava adenda, esta vez prorrogando el plazo hasta el 30 de septiembre, según confirmó la Dirección de Comunicaciones de la estatal.

Los documentos aún no fueron publicados en el portal de Contrataciones. Para esa fecha se cumplirá un año de la firma del contrato, reiteradamente incumplido por la firma extranjera, que sigue gozando de una indulgencia llamativa por parte de la estatal.

Doha debía entregar 100.000 toneladas de gasoil, por un valor superior a US$ 61 millones, pero nunca cumplió. Aun así, Petropar no ha explicado por qué no rescinde el contrato ni ejecuta la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del monto total (unos US$ 3,05 millones).

Esa garantía fue presentada solo como declaración jurada, sin respaldo en póliza de seguro ni garantía bancaria. Con la séptima adenda, incluso se amplió su vigencia hasta el 30 de noviembre de este año.

Desde la Dirección de Comunicaciones indicaron ayer que hoy viernes algún directivo de la estatal dará explicaciones sobre por qué siguen prorrogando el contrato con Doha en lugar de darlo por terminado.