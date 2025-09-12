Presupuesto del gobierno central aumentó 5,5%

El MEF emitió en la fecha el referido informe correspondiente al mes de agosto, elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente del Viceministerio de Administración Financiera.

La cartera refiere que al cierre de agosto, el presupuesto vigente de la administración central ascendía a G. 78,7 billones (US$ 10.132 millones al cambio presupuestado), lo que implica un aumento de G. 4,1 billones (US$ 531,3 millones), que equivale al 5,5% más.

Lea más: Amplían presupuesto de la DNIT

El incremento obedece a las ampliaciones presupuestarias realizadas desde el Ejecutivo y el Congreso, principalmente en gastos corrientes, que se registran desde el mismo inicio del año.

Las entidades de la administración central ejecutaron al cierre de agosto un total de G. 43 billones (US$ 5.533 millones), que representa el 54,6% del presupuesto vigente anual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

MEF pagó jubilaciones y deuda

El informe señala que del total ejecutado, el 84%, unos G. 36 billones, se concentró en cinco instituciones: el MEF, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos, el MEF registró obligaciones por G. 15,1 billones, de los cuales el 74% destinston al pago de jubilaciones y pensiones de la función pública, así como al servicio de la deuda pública.

Lea más: PGN 2025: nuevas ampliaciones por mas de G. 149.000 millones

El MEC, por su parte, ejecutó G. 6,8 billones, de los que el 65% fue orientado a servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo de la educación escolar básica, la educación media y programas de educación de jóvenes y adultos.

Salud ejecutó G. 5,4 billones, de los cuales G. 3,3 billones se destinaron a servicios de apoyo, diagnóstico y atención integral, incluyendo patologías especializadas, salud materno-infantil y atención general a la población, dice el informe.

Obras ejecutadas por el MOPC

El MOPC, por su parte, comprometió G. 3,4 billones, de los cuales G. 2,3 billones fueron para el programa de red vial pavimentada.

Según el informe, los principales proyectos con mayor nivel de ejecución son la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, la habilitación y mantenimiento de la ruta nacional Nº 9 y acceso a Colonia Menonita, así como la construcción de la Ruta PY 12, tramo Chaco’i – General Bruguez.

Lea más: PGN 2026: prevén un reajuste de la pensión y la incorporación de 30.000 adultos mayores

El MDS registró una ejecución de G. 2,7 billones, de los que G. 1,8 billones se destinaron a la pensión universal a adultos mayores.

Además, agrega el informe, asignaron G. 412.000 millones para la provisión de alimentación escolar en Asunción, Central y Presidente Hayes, dentro del programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”, y G.366.000 millones para transferencias monetarias a familias participantes del programa Tekoporã Mbareté.