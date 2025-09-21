ANDE recibe 14 ofertas para LT Valenzuela– Guarambaré

La Licitación Pública Internacional N.º 1754/2025, correspondiente al proyecto de construcción de la Línea de Transmisión 2x220 kV Valenzuela–Guarambaré y obras conexas prevé una inversión estimada de 30,9 millones de dólares, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (ICDF).

El proyecto forma parte del Programa de Expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y Acciones de Eficiencia Energética – Fase II, incluido en el Plan Maestro de la ANDE. Según la institución, la nueva línea permitirá reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico paraguayo, mejorar la seguridad energética y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda, con efectos directos sobre la competitividad y la atracción de inversiones productivas.

Un total de 14 oferentes, entre empresas nacionales e internacionales, presentaron propuestas en forma individual y en consorcio. Entre los participantes se encuentran firmas como DC Ingeniería, Tecnoedil, Constructora Heisecke, Concret Mix, Rieder & Cía y Benito Roggio e Hijos, además de compañías extranjeras como Cobra Instalaciones y Servicios de España.

Lea más: Falla en Itaipú obligó a la ANDE a retirar más energía de Yacyretá

Varios grupos se presentaron asociados, como el Consorcio Alianza Valegua, el Consorcio Sapucai 220, el Consorcio Altos, el Consorcio CI, el Consorcio Eléctrico, el Consorcio Eléctrico Paraguari, el Consorcio TTC, el Consorcio SERC, el Consorcio Valenzuela LT 220 y el Consorcio CAI, lo que refleja el interés y la competitividad que despierta la licitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También presentaron ofertas de manera individual Tocsa S.A. y Tecnoedil S.A. Constructora, además del consorcio integrado por Ascent y Engineering S.A.E.C.A.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La apertura se llevó a cabo en la sede central de la ANDE. Una vez concluido el acto, se labró el acta correspondiente y ahora el proceso continuará con la evaluación técnica y económica de las ofertas, a cargo del Comité de Evaluación, bajo los procedimientos legales vigentes.

Intentamos acceder al acta de apertura a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); sin embargo, la página arrojó un error, lo que impidió corroborar los detalles específicos de cada propuesta económica.