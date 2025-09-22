Este es el calendario de pagos del sector público

El cronograma de pagos de la cartera de Economía y Finanzas indica que este lunes abona los beneficios sociales a los veteranos de la Guerra del Chaco y herederos de veteranos de la Guerra del Chaco.

El MEF confirmó que los veteranos cobran en la fecha el aumento del subsidio, equivalente a 340 jornales (G. 37.910.680), establecido por Ley 7.532.

También cobran hoy los beneficiarios de pensiones graciables, herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio y a los adultos mayores registrados en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Lea más: PGN 2026: prevén un reajuste de la pensión y la incorporación de 30.000 adultos mayores

El calendario prevé para mañana, martes 23, el pago a los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal administrada por el MEF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al día siguiente, miércoles 24, se empezará a abonar el salario a los funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña promulga ley que eleva subsidio a excombatientes de la Guerra del Chaco

Los desembolsos continuarán el jueves 25 a favor de integrantes de las fuerzas públicas (policías y militares), funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.

El viernes 26 se pagará a funcionarios y docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de las Universidades Nacionales; y el martes 30, se cerrará el proceso con el pago de servicios personales pendientes.