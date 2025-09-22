La tasa de uso local de la energía de las binacionales pasa apenas el 30%

Según informes de la parte paraguaya de Itaipú, esta hidroeléctrica produjo 47.392 GWh (1 GWh = 1000 MWh) -, en tanto que Yacyretá generó 9.973 GWh.

Del total suministrado por Itaipú en el lapso de referencia, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró 16.188 GWh, o sea, el 34,16%, en tanto del total que tenía disponible Yacyretá entregó a la ANDE 2.209 GWh (22,15%).

Por consiguiente, de los 57.365 GWh que produjeron ambas centrales, el sistema interconectado que administra la empresa eléctrica estatal pudo en el lapso de referencia aprovechar 18.397 GWh (32,07%).

De acuerdo con el Art. XIII de los Tratado de Itaipú y de Yacyretá el 50% de la producción de estas centrales corresponde a nuestro país.

Cedimos el 36% de nuestra energía

Las fuentes técnicas consultadas apuntan, en resumen, que de toda la energía que corresponde al Paraguay, entre enero y agosto últimos utilizamos el 64% y cedimos el 36%. En Itaipú aprovechamos el 68% y cedimos el 32%, en tanto que en Yacyretá usamos el 44% y cedimos del 56%.

El cuadro aprovechamiento-cesión de energía en las binacionales tendría entonces la siguiente configuración:

La energía cedida en las binacionales entre enero y agosto últimos fue del 36% de la que correspondía a nuestro país. Nuestras fuentes añaden que en materia de cesión la central paraguayo-brasileña alcanzó el 32%; mientras que en Yacyretá representó el 56%.

Especificaron que la energía cedida por el Paraguay en ambas binacionales en agosto último fue inferior en 23,8% con relación al dato apuntado en el mismo mes del año pasado, y que eso se debió, “principalmente”, a la reducción de la cesión de energía paraguaya en Itaipú al Brasil, porque en el lapso abril/agosto de 2024 se priorizó la utilización de la energía de Yacyretá y se cedió más de la parte paraguaya en Itaipú al Brasil.

Se acelera el ritmo de crecimiento de la demanda

Apuntaron, para completar el esquema, que la práctica de la cesión de energía en el período en observación fue 2,76% superior a la que se registró en el mismo lapso de 2024 debido al aumento de la producción de la central hidroeléctrica paraguayo-brasileña.

En apartado, los técnicos señalan entre mayo y agosto últimos se ve un incremento mensual del 17% al 23% en comparación con el consumo en los mismos meses del 2024. “Creemos que las criptomineras vuelven a operar con ritmo sostenido”, señalaron. Hasta mayo esa tasa rondaba el 6%.

Binacionales son fuentes públicas de información

La “política” de la ANDE de aprovechamiento de la energía paraguaya en Yacyretá no solo sorprende, también preocupa.

El jueves 16 del este mes, a las 22:00, los indicadores de Cammesa de Argentina señalaban que la tasa de retiro de ANDE de la energía de Yacyretá había caído hasta un un cero llamativo. La clásica flecha que indica la dirección de la energía desde la central estaba invertida. Salvo “errores u omisiones” de los redactores del informe, se trataba de una “inversión del flujo”. O sea, los 5 MW que escribieron al lado de la flecha indicaban que provenían del sistema paraguayo y que fluían hacia Yacyretá.

El viernes 19, también a las 22:00, la misma fuente indicaba, con la flecha ya con una orientación lógica, que la ANDE estaba utilizando nada menos que la energía asociada a 922 MW de potencia. El día anterior, jueves 18, 831 MW, con la flecha bien orientada. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa suerte de reanimación de un agónico?

“Está aumentando abruptamente la generación de Yacyretá para atender que la urgencia de la ANDE no afecte a Cammesa; pero es muy peligroso”, advertía un especialista del sector energético nacional que llamó a nuestra redacción el viernes pasado.

Una falla causó la reacción

También el viernes, la Superintendencia de Mantenimiento de Itaipú informaba, creemos gracias a nuestro requerimiento, que hubo una falla en Itaipú el martes 16, alrededor de las 13:14, ante la cual actuó el sistema de protección asociado a la LT - IPU-MDA, cuyo origen localizaron en un aislador de resina y tulipas a la altura de la cota 144.

La ANDE admitió la existencia del evento, que por eso aumentaron el flujo desde Yacyretá, pero que los trabajos -de regularización- finalizaron el viernes 19. La EBY nada dijo, ni siquiera que el problema no es suyo. Se espera que la sobregeneración de la última semana no vuelva a dañar sus equipos productores.