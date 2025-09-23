ANDE busca reducir morosidad en Boquerón

El operativo en el departamento de Boquerón se realiza con el objetivo de reducir las pérdidas eléctricas y la morosidad en la zona, para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio eléctrico a los clientes del Chaco paraguayo, según informó la empresa estatal a través de sus redes sociales.

Un total de 30 funcionarios, distribuidos en 8 cuadrillas, fueron asignados para trabajar en la zona hasta el sábado, 27 de septiembre, en la verificación de aproximadamente 600 suministros de Media Tensión, con intervenciones a conexiones irregulares y la suspensión del servicio por acumulación de facturas impagas.

La ANDE detalló que el operativo se realizará en las zonas de Mariscal Estigarribia, La Patria, Picada 500, Pozo Hondo, Fortín Nueva Asunción e Mayor Infante Rivarola.

Lea más: Operativo de la ANDE termina en violencia: usuario atacó dos camionetas con varilla de hierro

Asimismo, indicaron que estos trabajos cuentan con el acompañamiento del Ing. Joel Bordón, jefe de División Chaco; el Ing. Juan Toledo, jefe de Intervenciones Estratégicas; y el Lic. Aureliano Servín, jefe de la Agencia Regional, junto a su equipo de trabajo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe recordar que, mediante este tipo de operativos que viene realizando la ANDE en varias zonas del país, identifica a los inmuebles conectados de manera irregular al sistema eléctrico, como también que los clientes en mora con sus pagos se pongan al día, debido a los cortes del suministro que realizan.