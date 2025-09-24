BCP mantiene en 6% su tasa de política monetaria

La tasa de política monetaria es el principal instrumento que posee el BCP para mantener la inflación en torno a la meta (3,5% +/- 2%) y este nivel actual del 6%, se viene manteniendo desde marzo del año pasado.

La banca matriz señala en su informe que el referido comité se reunió ayer y que en su decisión evaluó los siguientes aspectos relevantes en el plano internacional y local.

El informe indica que en Estados Unidos, la inflación interanual repuntó a 2,9% en agosto, que el mercado evidenció una menor creación de empleos y un aumento de la tasa de desempleo en los últimos meses.

En este contexto, y en línea con lo anticipado por los mercados, la Reserva Federal redujo en 25 puntos base el rango objetivo de la tasa de fondos federales, situándolo en 4,0%–4,25%, refiere el CPM.

La autoridad monetaria, añade, destacó el incremento de los riesgos a la baja para el empleo y prevé recortes adicionales en lo que resta del año.

En los mercados financieros internacionales, el dólar (DXY) se depreció levemente y los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo retrocedieron en el último mes, expresa.

En cuanto a los precios internacionales del petróleo, el informe señala que continúan descendiendo desde la última reunión, debido a una mejora en la oferta tras las últimas decisiones de la OPEP+ de incrementar su producción.

Asimismo, en los productos agrícolas se observaron aumentos en la cotización del maíz y del trigo, en un contexto de mayores volúmenes de comercialización, mientras que la soja tuvo una disminución debido a una moderación en la demanda.

Actividad económica local

En lo que respecta al plano local, el CPM explica que Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) registró un crecimiento interanual de 4,9% en julio (5,5% al excluir agricultura y a las binacionales), impulsado por servicios, manufacturas, electricidad y agua, construcción y ganadería.

Además, el Estimador Cifras de Negocios (ECN) aumentó 6,2% interanual en el mismo mes, explicado por las mayores ventas de productos químico-farmacéuticos, grandes tiendas y prendas de vestir, vehículos, supermercados, entre otros. En tanto, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 50,7 en agosto.

El informe menciona que la inflación mensual fue 0,1% en agosto, resultado que respondió a incrementos en algunos alimentos y servicios puntuales de la canasta, los que fueron compensados por menores precios de los combustibles y de bienes durables importados.

“La inflación núcleo fue 0,3%. En términos interanuales, la inflación total se ubicó en 4,6% y la núcleo en 4,0%. Las expectativas de inflación se mantuvieron en 3,7% para los próximos 12 meses y en 3,5% para el horizonte de política”, indica el CPM.

El referido comité resalta el buen desempeño de los indicadores de actividad y demanda. ”En cuanto a los precios, tanto la inflación mensual del IPC como de las diferentes medidas de tendencia se han mantenido en niveles bajos en los últimos meses”, argumenta.

En lo que respecta a las variaciones interanuales, además de los efectos de base, continúa destacándose la incidencia significativa de los precios de la carne vacuna, añade.

“Con la economía operando cerca de su nivel potencial, expectativas de inflación alineadas con la meta y menores presiones cambiarias, se proyecta que la inflación permanecerá dentro del rango en 2025, mientras que los pronósticos anticipan una convergencia hacia la meta de 3,5% durante el 2026”, dice el informe.

Tensiones comerciales se moderan

En el ámbito externo, refiere el CPM que las tensiones comerciales se han moderado tras los acuerdos arancelarios alcanzados por Estados Unidos con algunos países.

Afirma que el mercado prevé recortes adicionales del rango objetivo para la tasa de interés de la Reserva Federal en las próximas reuniones de este año.

En cuanto a los commodities, el informe de la banca matriz apunta que los precios del petróleo disminuyeron desde la última reunión.