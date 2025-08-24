Se mantiene estable la inflación

Para este mes de agosto la mediana de las expectativas de inflación mensual se ubicó en 0,2%, similar tanto al resultado obtenido en agosto de 2024 (0,2%), como al resultado para el mismo mes pero de este año (0,2%) que fuera relevado en el informe de julio pasado. De igual forma, para septiembre del actual año los agentes económicos esperan una inflación mensual de 0,2%.

Tipo de cambio: por debajo de las estimaciones

Respecto al tipo de cambio nominal (TCN/US$), la mediana de las expectativas de los agentes económicos para el mes de agosto es de G. 7.400, por debajo de las estimaciones del mes anterior para este agosto (G. 7.800). Para septiembre próximo la mediana de las expectativas de los agentes es de G. 7.500, mientras que, para el cierre del año actual, los agentes esperan un TCN ubicado en G. 7.700.

En tanto para finales del próximo año 2026, los agentes económicos esperan que el TCN se ubique en G. 7.850.

Comportamiento del PIB

En cuanto a las expectativas sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), los agentes económicos aguardan un crecimiento del PIB de 4,0% para el cierre de este año; mientras que para finales del próximo año 2026 estiman un crecimiento del 4,0%.

Finalmente, con relación a la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM), las expectativas de los agentes económicos consultados en el marco de la encuesta EVE del BCP, indican que, tanto en agosto como en septiembre de 2025, esta variable se mantendría en 6,00%.

Para finales de este año 2025 los agentes económicos esperan una TPM ubicada en 6,00% y, para el cierre del 2026, estiman una TPM situada en 5,75%.

Para este mes la expectativa de inflación mensual se ubicó en 0,2%, similar al resultado obtenido en agosto de 2024 (0,2%).