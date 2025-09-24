MEF colocó bonos por G. 450.000 millones en tercera subasta del año

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó la tercera subasta de Bonos del Tesoro en moneda local del año, realizada a través del Banco Central del Paraguay (BCP). La emisión, con vencimiento en 2035, alcanzó una colocación de G. 450.000 millones, equivalentes a US$ 63,8 millones al tipo de cambio vigente.

La subasta se realizó en dos rondas. En la primera, con una tasa de referencia del 9,30%, la demanda llegó a G. 633.000 millones, superando ampliamente lo ofertado.

En la segunda, con una tasa del 9,20%, se registró una demanda de G. 610.000 millones, quedando adjudicado el monto total previsto.

La tasa de corte, fijada en 9,20%, se ubicó 30 puntos base por debajo de la última subasta realizada en junio (9,50%). Según informaron, esto refleja el apetito sostenido de los inversionistas por instrumentos en guaraníes y permite al Estado acceder a financiamiento en condiciones más favorables.

Destino de los recursos

De acuerdo con el MEF, los fondos obtenidos se destinarán a las necesidades establecidas en las leyes vigentes: la Ley N° 7408/2024 del Presupuesto General de la Nación 2025 y la Ley N° 6338/2020 de Administración de Títulos de deuda pública.

La cartera económica destacó que estas operaciones forman parte de la estrategia de financiamiento del Estado, que busca profundizar el mercado local de capitales, reducir la dolarización de la deuda y fortalecer el perfil crediticio del país, garantizando la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.