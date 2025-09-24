Coronel Oviedo: productores se manifiestan para denunciar supuesta persecución de la DNIT

La medida de protesta se dio tras el procedimiento realizado el lunes pasado, cuando un camión cargado de productos frutihortícolas fue incautado en el Mercado de Abasto bajo el argumento de que el vehículo no contaba con todos los documentos necesarios para justificar el origen de la mercadería.

Los labriegos denunciaron que la institución retiene camiones y dificulta el traslado de sus productos, lo que impide la comercialización en distintos puntos del país.

El representante de los agricultores, Adrián Vázquez, manifestó que existe un compromiso de las autoridades de la DNIT de convocar a una reunión mañana jueves para analizar la situación y, como medida inmediata, liberar el camión incautado durante el procedimiento. Posteriormente, buscarían establecer un mecanismo que permita a los productores transportar y vender libremente su producción.

Intentamos hablar con el director general de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos a recibir su declaración en caso de que desee referirse al caso.

También insistimos para comunicarnos con algún representante de la DNIT, pero nadie respondió a nuestros llamados al número 021-7297000, habilitado en la página web oficial de la entidad.