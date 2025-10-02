MEF hará concurso para cubrir 21 cargos de jefaturas

La convocatoria a “Concurso de Oposición Interno Institucional para Promoción Jerárquica” se realiza a la par del llamado a concurso público de oposición para el nombramiento de 30 nuevos funcionarios que el MEF dio a conocer el último miércoles.

Ambos concursos están publicados en la web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el Portal de Paraguay Concursa, con el perfil requerido y los plazos establecidos para la postulación.

Los cargos de jefaturas que entran en el concurso son los siguientes: de Apoyo a la Gestión, Comunicación Externa, Seguridad Social Institucional, Monitoreo y Seguimiento Presupuestario, Sectorial de Organismos y Entidades de Desarrollo Económico, Pagos por Red Bancaria, Verificación e Información, Administrativo, Verificación y Actualización de Beneficios.

También las siguientes jefaturas: de Control Interno y Operacional, Secretaría General, Desarrollo y Gestión, Formación y Capacitación, Supervisión de Empresas Públicas del Sector Industrial y de Servicios.

Igualmente: jefaturas de Supervisión de Empresas Públicas del Sector Eléctrico, Auditoría de Tecnología de la Información y Comunicación, Mercosur, Operativo y de Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Privado, Redacción, Monitoreo y Evaluación de Planes Territoriales.

Además, el concurso incluye el cargo de coordinador del Programa Nacional de Becas Don Carlos Antonio López (BECAL).

Cargos ocupados por jefes interinos

Los 21 cargos de jefaturas y de coordinador en concurso están ocupados por interinos, funcionarios nombrados por las diferentes autoridades anteriores, a pesar de que la ley de la función pública obliga a realizar concursos.

Esta práctica de nombramientos interinos siguió con el actual ministro Carlos Fernández Valdovinos, de acuerdo con las resoluciones emitidas hasta el mes de julio pasado.

Una de las criticas que se realizan en la misma institución contra los nombramientos interinos es que estos, en el momento de concursar, tienen ventajas respecto a otros funcionarios que no ocupan ningún cargo de este tipo.

A modo de ejemplo, se menciona que el último concurso que se realizó en la cartera para cubrir 21 jefaturas de departamentos y de coordinador, 18 interinos fueron confirmados y solo tres adjudicados a funcionarios sin cargos.

Según los últimos datos divulgados en 2023 por el entonces Ministerio de Hacienda,la institución contaba con 150 jefes de departamentos y coordinadores que ocupaban cargod en forma interina.

Sumará 30 nuevos funcionarios

Con relación al concurso público de oposición para nombramientos de 30 nuevos funcionarios, la cartera de Economía informó el último miércoles que busca cubrir las vacancias existentes en las distintas dependencias.

“Este llamado constituye una oportunidad de ingreso a la Función Pública en áreas técnicas especializadas”, argumenta la institución en su comunicado de prensa.

La convocatoria está dirigida a profesionales de Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Civil, Informática, Psicología, y otras carreras del ámbito de las Ciencias Sociales.

Contradictoriamente, el MEF pagó miles de millones de guaraníes para reducir el número de cargos con el programa “desvinculación laboral anticipada”, que implementó tras su creación mediante la fusión con el Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación.