El millonario monto que el MOPC prevé invertir en dragado del río Paraguay

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó la licitación para las obras de dragado de mantenimiento del río Paraguay, en el tramo comprendido entre la confluencia con el río Paraná y la desembocadura del río Apa. Los trabajos se ejecutarán en puntos estratégicos con el fin de garantizar la navegabilidad necesaria para el tránsito fluvial y marítimo.

El llamado Nº 108/2025, bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional y una inversión estimada de G. 475.000 millones, ya está disponible para las empresas interesadas en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con el con ID 475451.

La presentación de ofertas se realizará el martes 21 de octubre de 2025, a las 13:00, en la Mesa de Entrada Única (planta baja del Edificio Central del MOPC). Ese mismo día, a las 13:30, tendrá lugar la apertura de sobres en el Salón de Actos, en el tercer piso del edificio.

Los tres lotes licitados

La adjudicación se dividirá en tres lotes: el primero, desde la confluencia con el río Paraná hasta el km 387; el segundo, desde el km 387 hasta el km 690; y el tercero, desde el km 690 hasta la desembocadura del río Apa. Con este proceso, se busca fortalecer la navegabilidad de las vías fluviales, pilares de la logística, el comercio y el desarrollo económico del país.

La última adjudicación para los trabajos de dragado del río Paraguay fue por un monto total de G. 372.800 millones, que se había convertido en el presupuesto más alto que destinó la institución en la hidrovía en toda su historia, que con la nueva licitación nuevamente se sobrepasó. Anteriormente, el MOPC destinaba G. 84.900 millones para los trabajos.