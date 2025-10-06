Deuda pública: en agosto se pagó US$ 152 millones

El informe del MEF sobre la deuda pública al mes de agosto, da cuenta que el monto aumentó a US$ 19.732 millones, que representa 42,3% del PIB.

La deuda acumulada incluye compromisos asumidos por el gobierno central y por las entidades descentralizadas, a través de la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas.

El informe también refiere que en agosto se abonó US$ 152,2 millones por el servicio de la deuda pública, para estar al día con los acreedores.

Lea más: PGN 2026: pago de la deuda pública aumenta 10,6%

El servicio de la deuda pública comprende las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros cargos contemplados en los respectivos contratos o convenios realizados con los acreedores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el informe del MEF, en enero se abonó US$ 52,4 millones, en febrero US$ 113,8 millones, en marzo US$ 565,4 millones, en abril US$ 105,1 millones, en mayo US$ 161,1 millones, en junio US$ 194,4 millones y en julio US$ 35,6 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El monto total abonado de enero a agosto asciende a US$ 1.380 millones, que representa un aumento del 28,1% en comparación con igual periodo del año pasado, cuando alcanzó US$ 1.076,9 millones.

Desembolsos por préstamos

Con respecto a los desembolsos de recursos recibidos en agosto, asciende a US$ 46,1 millones, según el informe de la cartera de Economía.

Lea más: MOPC reconoce deuda de G. 500.000 millones con constructoras y promete pagos en la brevedad

Los desembolsos realizados de enero a agosto por los organismos financieros internacionales e inversionistas en bonos suman US$ 2.110,6 millones, que representan 13,3% más que la registrada el año pasado en el mismo periodo de tiempo.

La cartera de Economía señala que actualmente están en ejecución proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales por US$ 6.532 millones, con una ejecución del 49,7% al mes de agosto.