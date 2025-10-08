Paraguay enviará por primera vez, en noviembre, carne aviar a Filipinas

Granja Avícola la Blanca (Pechugon) concretó la primera venta de carne avícola a Filipinas

El mercado de Filipinas fue la reciente conquista del complejo cárnico local. Desde Anuga (Alemania), Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola la Blanca (Pechugon), confirmó que concretaron la primera venta a ese mercado.

“Estamos cerrando los ajustes con Filipinas, un mercado que logramos habilitar hace apenas un mes. El primer envío será un contenedor de productos variados, a fines de noviembre”, informó Ceuppens a ABC Color.

La presidenta explicó que Filipinas representa una gran oportunidad de exportación con un consumo importante de carne aviar.

Sobre el volumen o tipo de productos que incluirá el primer envío, destacó que el contenedor mix contendrá: muslo, contra muslo, contra muslo deshuesado y pechuga, que embarcarán para fines de noviembre.

Buenas perspectivas

“Tenemos buenas perspectivas (Filipinas), sobre todo en este momento en que también recibimos la información de que Irak, donde vendemos más de 15 contenedores, cancela la autorización de importación”, señaló.

Para lograr la habilitación del mercado, la empresaria contó que los trabajos para cumplir con todos los requisitos de documentación y trámites duraron 10 meses y calificó como “un éxito” esa apertura, al mismo tiempo, para la carne vacuna, porcino y aviar.

Además, desde la empresa Pechugon mantienen una “avanzada” conversación con Singapur, otro destino logrado este año, para los productos cárnicos del país.

Apenas hace un mes

La apertura oficial de este mercado se dio en septiembre pasado, cuando el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) comunicó que el Departamento de Agricultura de la República de Filipinas habilitó la importación de productos cárnicos provenientes de Paraguay.

Participación en Anuga

Este miércoles, la edición 2025 de Anuga cerró sus puertas. Al respecto, la empresaria comentó que Pechugon, este año, fue la única empresa nacional con stand propio, logrando posicionarse de forma independiente en el hall de carnes de aves.

“Recibimos visitas de empresarios de todo el mundo y directivos de diferentes entidades del país, orgullosos de encontrar una marca paraguaya entre pares de Europa, Brasil, Argentina y hasta Asia”, acotó.

Agregó que la marca paraguaya tiene participación internacional, que exporta a más de 20 países y que comprobaron cómo “personas del otro lado del mundo reconocían Pechugon como una marca de calidad y trayectoria después de haber probado nuestros productos en el extranjero”.