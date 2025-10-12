PGN 2026: bicameral hará dos últimas sesiones informativas

En la sesión de mañana, lunes 13, los legisladores recibirán a las principales autoridades de cinco instituciones públicas para la defensa de sus respectivos proyectos de presupuesto.

A las 9:00 estará el ministro de Interior, Enrique Riera; y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez; en tanto a las 10:30, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

Lea más: PGN 2026: proponen subir impuestos para otorgar pensión a más adultos mayores

En horas de la tarde, desde las 13:00, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; a las 14:00 el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti; y a las 15:00 el director nacional de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué.

Agenda del jueves 16

La agenda establecida para el jueves 16, incluye a los rectores de las 10 universidades nacionales del país, que en principio debían haber participado el jueves 2, pero fue suspendida porque la Cámara de Senadores sesionó ese día en forma extraordinaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La comisión bicameral desde su conformación a inicios del mes de setiembre, ya recibió la visita de las principales autoridades de 22 instituciones públicas para la defensa de sus proyectos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2026: aumentos planteados desde la justicia suman US$ 94,8 millones

Según los datos manejados extraoficialmente, los pedidos de aumento presupuestario ya estarían alrededor de un billón de guaraníes, la mayor parte realizada desde el Poder Judicial y organismos auxiliares de justicia.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública solicitaron un incremento de G. 747.428 millones (US$ 94,8 millones al cambio presupuestado).