Superintendencia de Jubilaciones: Ejecutivo reglamentó la ley y llamarán a concurso para terna de candidatos

La Ley N° 7235/2023 “reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

El objetivo de la normativa es la regulación y supervisión prudencial de la manera en la que se administran los recursos financieros y no financieros, de las entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza pública y privadas del país.

La referida legislación fue promulgada por el Ejecutivo el 14 de diciembre de 2023 y tras un año y diez meses, emite la reglamentación que permitirá designar al superintendente de jubilaciones y pensiones para realizar el control a las entidades previsionales.

Esta ley crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones dependiente del Consejo de Seguridad Social, este último organismo es el que debe integrar la terna de candidatos que será elevado a consideración del presidente de la República para la elección del superintendente de jubilaciones y pensiones.

El Consejo de Seguridad Social recién en el mes de julio pasado pudo completar su integración con los seis miembros establecidos en la ley, para ello el Ejecutivo recurrió a nombramientos provisionales en el sector de jubilados y trabajadores, a la espera de las elecciones que deberán realizarse.

La reglamentación, según se señala en el decreto, tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos del Consejo de Seguridad Social, en el marco de las competencias previstas en el artículo 17 de la Ley N° 7235/2023.

Terna de candidatos a superintendente

Una de las competencia de este organismo es convocar públicamente a los interesados a postularse como candidatos al cargo de superintendente mediante evaluación de méritos y aptitudes, con difusión a través de publicaciones oficiales y plataformas digitales institucionales.

También elevar al presidente de la República para su consideración la terna de candidatos preseleccionados para ocupar el cargo de superintendente, acompañada de un informe técnico justificativo que documente el cumplimiento de los requisitos y la evaluación objetiva realizada.

En ese sentido, la reglamentación establece que el consejo debe autorizar, dentro del plazo perentorio de 30 días corridos desde la entrada en vigor del presente decreto, la realización del concurso público para la conformación de la terna de candidatos a superintendente de Jubilaciones y Pensiones.

Además, dictar las normas reglamentarias complementarias necesarias para la implementación operativa, funcional y administrativa del Consejo, incluyendo procedimientos internos, mecanismos de control y fiscalización, así como protocolos de coordinación interinstitucional requeridos para el cumplimiento de sus fines.

Cajas que serán supervisadas

La Superintendencia será la encargada de supervisar al Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios.

Igualmente, a la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria); el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los Miembros del Poder Legislativo de la Nación (Caja Parlamentaria); y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (Caja Fiscal).

También incluye a entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza privada o entidades privadas; otros sujetos obligados, tales como personas físicas o jurídicas que tengan algún tipo de vinculo o relación con las entidades de jubilaciones y pensiones.

El Consejo de Seguridad Social está integrado por el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS, Mónica Recalde.

Los demás integrantes son el representante de los Trabajadores (nombrado con carácter provisional hasta tanto se haga la elección), Jorge Sebastián López Luraghi; el representante de los Jubilados (nombrado con carácter provisional hasta tanto se haga la elección), Rody Hernán Ozuna Paredes; y el representante de los empleadores (a propuesta de Feprinco), Enrique Vidal Lovera.