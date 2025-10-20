Exportaciones de maíz aumentan 245% y generan US$ 384 millones, según Capeco

El reporte de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) revela que, entre junio y septiembre, fueron embarcadas 1.272.612 toneladas más que en 2024, lo que representa un incremento del 245%.

Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de la Capeco, explicó que los envíos de maíz zafra 2025, cuyo ciclo de exportación se inició en junio pasado, avanzan a un ritmo muy acelerado debido a la alta demanda internacional y a la mejora en los volúmenes de producción respecto a la campaña anterior.

Hasta el noveno mes del año se exportaron 1.7 millones de toneladas, el triple de lo embarcado en el mismo periodo de la zafra previa, cuando se habían enviado 519.124 toneladas, es decir, 1.272.612 toneladas adicionales.

Por otra parte, si se observan las exportaciones del grano por año calendario (enero a septiembre de 2025), fueron enviadas 2.293.108 toneladas, el doble de lo registrado hasta el mismo mes de 2024.Los envíos generaron un ingreso de divisas por US$ 384 millones, lo que equivale a US$ 203 millones más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Destinos

En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene como el principal comprador del maíz paraguayo, con el 45% de participación. No obstante, se observa una mayor diversificación de mercados, especialmente los de extrazona, con nuevos envíos a Perú, Bolivia y países del Medio Oriente como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Ranking

El ranking de exportadores está encabezado por LDC y Cargill, con el 11% de participación cada una, seguidas por Copagra (9%), Agrofértil y LAR (8%), entre otras.Si se consideran las exportaciones terrestres, el liderazgo corresponde a Agrofértil y LAR, con el 16% de participación, seguidas por Cargill (11%), Agrotec (6%) y C. Vale (4%).

En total, 58 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano correspondiente a la zafra 2025 hasta el mes de septiembre.

Por último, Tomassone señaló que se estima que la nueva zafra de maíz alcanzará entre 5.6 y 6 millones de toneladas, frente a las 3.7 millones de toneladas registradas en la zafra 2024.