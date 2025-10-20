Hace 47 años desviaban el río Paraná para construir Itaipú

El 20 de octubre de 1978, contratistas de la entidad binacional Itaipú volaban los diques curvos que hasta entonces mantenían seco el canal artificial de desvío, de dos km de largo, que excavaron para secar un tramo del cauce original del río Paraná, donde luego erigieron la presa principal de hormigón del complejo paraguayo/brasileño.

Los diques o ataguías curvos, hechos de hormigón, en la boca de entrada del canal el primero y el segundo en la salida, fueron demolidos mediante explosiones simultáneas, según recuerdan en la División Prensa de la Asesoría de Comunicación de la entidad.

La demolición, según relatan, mediante explosiones con cargas de dinamita, empezó en el centro de los arcos, que luego se extendió a las vigas y que necesitaron solo tres segundos para lograrla.

Explican que la intención de los especialistas era minimizar la intensidad de las vibraciones que desataría la explosión.

El proceso requirió la utilización 1,8 kg de dinamita por metro cúbico (kg/m3) en el arco de aguas arriba y de 2,2 kg/m3 en el de aguas abajo, porque este último soportaba un mayor empuje del agua, detallan.

El avance y encuentro de los dos frentes de onda fue registrado por varias cámaras, con películas, y que los sismógrafos emplazados en las estructura de control de deflexión habían registrado una velocidad de vibración máximo de 20 MM/s, apuntan.

Los voceros de la binacional agregan que los estudios realizados indicaban que el desvío del río Paraná hacia el canal de derivación se hizo sin incidentes imprevistos.

El canal de artificial o de desvío del Paraná requirió intensos trabajos de excavación en la roca, detallan y que el mismo, una vez terminado, se ajustaba a las siguientes medidas: 2 kilómetros de largo, 150 metros de ancho y 90 metros de profundidad.

El espectáculo, que se conoció como voladura de las ataguías del canal de desvío del río Paraná apuntan, fue observado por 30 mil obreros y autoridades de nuestro país y Brasil.