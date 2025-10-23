IPS niega descuentos para financiar “aguinaldo” de jubilados

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado negando la veracidad de rumores sobre un supuesto plan para realizar descuentos a los haberes de jubilados, pensionados o trabajadores activos para financiar el Beneficio Adicional Anual, una suerte de “aguinaldo” que los jubilados y pensionados de la previsional cobran a fin de año.

“No existe ninguna propuesta aprobada ni en estudio por parte de este órgano relacionada con la aplicación de un descuento del 1,5% a jubilados, pensionados o trabajadores activos para el financiamiento del Beneficio Adicional Anual”, indica el comunicado del Consejo de Administración del IPS.

Las autoridades de la previsional añadieron que trabajarán con “los distintos sectores involucrados” para analizar “propuestas de reformas orientadas a garantizar la sostenibilidad y transparencia en la administración de los recursos del instituto”.

Déficit en el sistema jubilatorio

Desde 2020, el IPS se ve obligado a recurrir a las rentas generadas por sus reservas para contrarrestar un déficit en su sistema jubilatorio: los ingresos de aportes obrero-patronales no son suficientes para cubrir el monto que la previsional paga en concepto de jubilaciones y pensiones.

Proyecciones indican que esas rentas podrían volverse insuficientes para cubrir el déficit en 2035, lo que podría obligar al IPS a calzar la diferencia con el capital acumulado de su reserva, si no se toman medidas de reforma del sistema jubilatorio.

En septiembre, el director de Jubilaciones y Pensiones del IPS, Carlos Cabral, anunció la elaboración un plan que contemplaba aumentar en 1,5 por ciento el aporte de jubilados, pensionados y trabajadores activos a fin de garantizar el pago del Beneficio Adicional Anual.

Sin embargo, Víctor Insfrán, miembro del Consejo de Administración del IPS, afirmó que esa propuesta sería rechazada.