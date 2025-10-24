Ley de la Función Pública: MEF emitió lista de entes que componen ámbito del Poder Ejecutivo

La cartera de Economía y Finanzas refiere que la publicación del listado de instituciones forma parte del proceso de implementación gradual de la nueva normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo mediante los Decretos N° 4230, N° 4770 y N° 4777.

Estas normativas están orientadas a modernizar la gestión del capital humano del Estado y fortalecer un servicio civil profesional, meritocrático y transparente, indica la nota del MEF.

“De esta manera, el MEF reafirma su compromiso con la modernización del Estado y la transparencia en la gestión pública, promoviendo un modelo de administración basado en la eficiencia y el acceso a la información”, añade.

La Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil fue promulgada el 16 de enero y entró en vigencia el 16 de julio, en reemplazo de la derogada Ley N° 1626/2000, de la Función Pública.

El 21 de julio el Ejecutivo emitió el Decreto N° 4230, por el cual se reglamenta la competencia regulatoria de las autoridades de aplicación de la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, y dispone su implementación.

MEF autoridad de aplicación de la ley

Se dispone que el Ministerio de Economía, a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, se constituye como autoridad de aplicación en materia de función pública para las instituciones que componen el ámbito del Ejecutivo.

Además, dispone de facultad legal para la emisión de disposiciones administrativas y operativas, así como los reglamentos técnicos necesarios para la aplicación de la ley de la función pública y del servicio civil y su reglamentación correspondiente.

En ese contexto, el 16 de octubre se emite el Decreto No 4770 que reglamenta la referida ley, estableciendo normas para la modernización del empleo público, incluyendo el régimen especial para la incorporación de grupos vulnerables.

Al día siguiente, 17 de octubre, se emite el Decreto N° 4777 por el cual se reglamenta el régimen especial del contrato de empleo público de la referida ley.

Listado completo de instituciones incluidas:

Presidencia y Ministerios

1-Presidencia de la República

2-Vicepresidencia de la República

3-Ministerio del Interior (MI)

4-Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

5-Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

6-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

7-Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

8-Ministerio de Salud Pública (MSPYBS)

9-Ministerio de Justicia (MJ)

10-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

11-Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

12-Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

13-Ministerio de la Mujer (MM)

14-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)

15-Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)

16-Ministerio de Desarrollo Social (MDS)

17-Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)

18-Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna)

19-Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic)

Secretarías Ejecutivas/Otras Instituciones

20-Gabinete Civil

21-Gabinete Militar

22-Procuraduría General de la República (PGR)

23-Consejo de Defensa Nacional

24-Escribanía Mayor de Gobierno

25-Agencia Espacial del Paraguay (AEP)

26-Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)

27-Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)

28-Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

29-Secretaría Nacional de Cultura (SNC)

30-Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

31-Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ)

32-Secretaría Nacional de Deportes (SND)

33-Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

34-Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)

35-Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis)

36-Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)

37-Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)

38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

39-Orquesta Sinfónica Nacional (OSN)

40-Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP)

41-Agencia Nacional de Antidopaje del Paraguay (ANADPY)

Gobiernos Departamentales

42-Departamento de Concepción

43-Departamento de San Pedro

44-Departamento de Cordillera

45-Departamento de Guairá

46-Departamento de Caaguazú

47-Departamento de Caazapá

48-Departamento de Itapúa

49-Departamento de Misiones

50-Departamento de Paraguarí

51-Departamento de Alto Paraná

52-Departamento de Central

53-Departamento de Ñeembucú

54-Departamento de Amambay

55-Departamento de Canindeyú

56-Departamento de Presidente Hayes

57-Departamento de Boquerón

58-Departamento de Alto Paraguay

Entes Autónomos y Autárquicos

59-Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)

60-Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)

61-Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben)

62-Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

63-Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)

64-Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan)

65-Instituto Nacional de Coperativismo (Incoop)

66-Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)

67-Instituto Paraguaya de Artesanía (IPA)

68-Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave)

69-Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

70-Instituto Forestal Nacional (Infona)

71-Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)

72-Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa)

73-Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi)

74-Secretaría de Defensa al Consumidor y al Usuario (Sedeco)

75-Comisión Nacional de la Competencia (Conacom)

76-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes)

77-Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)

78-Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)

79-Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal

80-Instituto Nacional de Estadística (INE)

81-Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo

82-Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)

83-Dirección Nacional de Migraciones

84-Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

Entidades Públicas de Seguridad Social

85-Instituto de Previsión Social (IPS)

86-Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios

87-Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE

Empresas Públicas

88-Administración Nacional de Electricidad (ANDE)}

89-Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

90-Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac)

91-Petróleos Paraguayos (Petropar)

92-Industria Nacional del Cemento (INC)

Entidades Financieras Oficiales

93-Banco Nacional de Fomento (BNF)

94-Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)

95-Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional

96-Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)