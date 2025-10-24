TV digital: Conatel recibe hasta hoy consultas de interesados en licitación que estaría direccionada

Hasta hoy viernes, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte, recibirá las consultas de los interesados en la licitación para otorgar licencias destinadas a la explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, con cobertura nacional.

El llamado está dirigido a personas físicas de nacionalidad paraguaya o jurídicas de derecho privado constituidas, registradas y domiciliadas en el país, cuyo objeto social incluya la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones o radiodifusión.

Está orientado específicamente a empresas o personas jurídicas que aún no cuenten con licencia, y no exige experiencia previa en el rubro.

El ingeniero Martín Gómez López, gerente de Radiodifusión de Conatel, explicó ayer a ABC Color que una vez culminado el periodo de consultas verificarán qué empresas participaron de este proceso. En ese sentido, dos personas físicas y una persona jurídica adquirieron el pliego: María Leticia Ramos Colmán, V Media S.A. y Eladio Giménez Vera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Conatel licita explotación de TV digital, que estaría digitada para “grupo amigo” de Santiago Peña

Licitación con sospechas de direccionamiento

Apenas se publicó la convocatoria surgieron denuncias de que el proceso estaría direccionado a favor del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que recientemente incursionó en el rubro de los medios de comunicación y que buscaría ampliar su presencia con un canal de aire de alcance nacional. V Media es justamente una de las empresas que administra el diario La Tribuna y está dirigida por Raquel Vázquez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este diario intentó comunicarse ayer con Vázquez, pero no obtuvo respuestas. Consultado sobre si alguna de las personas o empresas que adquirieron el pliego guarda relación con el Grupo Vázquez, Gómez respondió que aún no puede determinarlo: “No tengo conocimiento al respecto y no tengo forma de saberlo. Solo el día que se presenten las ofertas podremos indagar”, señaló.

Lea más: Licitación de TV digital de Conatel: Estos son los tres interesados que adquirieron el pliego

También se intentó contactar al presidente del conglomerado, Miguel Vázquez, pero no respondió.

Según el pliego de bases y condiciones, la estación principal deberá instalarse en Fernando de la Mora (Central), con repetidoras en los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y San Pedro.

Los interesados tuvieron plazo hasta el viernes pasado para adquirir el pliego, previo pago de G. 1.000.000. Las ofertas se recibirán el 11 de diciembre en la sede de Conatel (Presidente Franco esquina Ayolas, Edificio Ayfra, piso 2°, Salón Auditorio) hasta las 9:00, y la apertura de sobres está prevista para las 11:30 del mismo día.