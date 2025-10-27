MEF paga hoy a funcionarios y proveedores

Los pagos de beneficios sociales arrancaron la última semana con los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y pensionados en general, luego abonaron los haberes a los jubilados de la Caja Fiscal.

El cronograma de la cartera prosigue este lunes con el pago de salarios a los funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El MEF dará a conocer en la fecha la lista de las instituciones públicas cuyos funcionarios administrativos estarán habilitados a cobrar.

Para mañana, martes 28, los desembolsos serán para los miembros de las Fuerzas Públicas (militares y policías), el personal del Poder Judicial y de las 17 gobernaciones departamentales.

El miércoles 29, por su parte, cobrarán los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las Universidades Nacionales; mientras que el jueves 30 y el viernes 31 abonarán los servicios personales pendientes, según el cronograma establecido.

La cartera de Economía destina, en promedio, más de G. 1,8 billones (US$ 259 millones al cambio vigente) para cumplir con el pago de las remuneraciones del sector público.

Según el último informe de “Situación Financiera”, al mes de setiembre ya ejecutaron más de G. 16,4 billones (US$ 2.330,5 millones), que representa 66,2% de un total de G. 24,8 billones (US$ 3.521,1 millones) presupuestado para el presente ejercicio.

Pago a proveedores

Además del salario, el MEF también informó que desde hoy y hasta el próximo miércoles 29 pagará G. 72.716 millones (US$ 10,2 millones al cambio vigente) a proveedores del Estado.

Los pagos corresponden a las solicitudes de transferencias de recursos (STR) ingresadas a las Dirección General del Tesoro desde el 20 hasta el 24 del presente mes.

De esta forma, la Dirección General del Tesoro Público realiza el proceso de transferencias de manera sostenida, conforme a la fecha presentación de las STR que ingresaron las instituciones públicas, destaca la nota.

Según el informe, son pagos por la provisión de servicios básicos, productos alimenticios, medicamentos, combustibles y lubricantes, deuda interna, inversiones, transferencias para gastos corrientes y de capital.