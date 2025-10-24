MEF paga este viernes a los jubilados de la Caja Fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició ayer el pago de beneficios sociales a los veteranos de la Guerra del Chaco, pensionados en general y adultos mayores beneficiarios de la pensión universal.

Según el cronograma de la cartera, en este segundo día de pagos los desembolsos serán para los 78.565 jubilados y pensionados de la deficitaria Caja Fiscal.

A pesar del saldo rojo que arrastra la entidad desde hace años, los beneficiarios cobran puntualmente mediante el subsidio que el Tesoro Público inyecta cada mes.

La Caja Fiscal al mes de setiembre acumula un déficit global de más de G. 1,8 billones (US$ 266,5 millones al cambio vigente), la mayor parte se financia con los impuestos que paga la ciudadanía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministerio de Economía revela quiénes cobrarán este jueves

Un solo sector registra superávit

El sector de empleados públicos, de los seis sectores que conforman la referida caja, es el único que al noveno mes mantiene un superávit del 12%, aunque se va reduciendo cada vez más porque con este excedente se cubre el saldo rojo de los demás programas civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los demás sectores, como magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros arrastran déficit del 28%, 22%, 75%, 64% y 49%, respectivamente.

Lea más: Déficit de la Caja Fiscal asciende a más de US$ 266 millones

El MEF actualmente realiza reuniones con los representantes de los diferentes sectores, a fin de socializar la situación financiera de la entidad y buscar consenso para realizar la reforma, que incluiría uniformar a 62 años la edad de jubilación y aumentar el aporte de los activos, así como incluir el aporte estatal.

Los pagos que realiza el MEF proseguirán el próximo lunes 27, fecha en que se desembolsará salarios para los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.