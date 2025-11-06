Petropar apuró otra compra “urgente” de gasoil tras incumplimiento de firma catarí

Luego de que la empresa catarí Doha Holding Group LLC, ligada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, incumpliera una vez más con la entrega de gasoil a Petróleos Paraguayos (Petropar), la petrolera estatal, presidida por Eddie Jara, apuró otro procedimiento especial de contratación para una compra “urgente” del carburante.

El llamado se publicó el 28 de octubre último y las ofertas se recibieron el 31 del mismo mes, para la adquisición de 61.000 metros cúbicos de diésel, que deben ser entregados en noviembre y diciembre en Campana, km 171 del río Paraná Guazú, en la República Argentina (modalidad CIF).

Sin embargo, el único documento publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) es el pliego de bases y condiciones, sin que hasta el momento informe cuáles fueron las firmas oferentes ni el precio de referencia del llamado. Este tipo de procedimientos de compra de “oportunidad” permite a la estatal publicar los documentos recién una vez consumada la adjudicación.

Según lo establecido en la resolución N.º 2198/24 de la DNCP, que autoriza este tipo de contrataciones, la entidad convocante dispone de 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato para publicar los documentos.

Misma modalidad usada para compra “urgente” de firma catarí

Jara demuestra una llamativa preferencia por recurrir a este mecanismo para la compra de gasoil. Fue el mismo método utilizado para contratar a la firma catarí, que sigue sin entregar el carburante y que, aun así, fue beneficiada por Petropar con la novena adenda, con la que le otorgó otra prórroga, de cuatro meses, hasta el 28 de febrero de 2026.

La resolución citada de la DNCP fue emitida coincidentemente antes de la contratación de Doha Holding, y con esta modalidad la petrolera pública logró operar con poca transparencia, evitando la publicación previa de los documentos de adquisición e, incluso, ocultándolos durante largo tiempo después de la firma del contrato.

La excusa para recurrir a este tipo de procesos es la supuesta necesidad de precios competitivos y el supuesto apuro para acceder al producto, que “impacta en el giro comercial” de Petropar.

Sin embargo, en el caso de la empresa catarí, contratada el 30 de setiembre del año pasado de forma “urgente”, un año después sigue sin entregar el carburante, pero Petropar le concede una ampliación pese a que no se sabe de dónde traerá las 100.000 toneladas métricas de gasoil, por más de US$ 61 millones (ofertó un combustible kazajo que sigue sin aparecer).

Con esta decisión, Eddie Jara mintió al Congreso Nacional y a la ciudadanía, ya que a fines de setiembre había asegurado ante la Comisión Bicameral del Parlamento que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí y que no se otorgarían más prórrogas. Sin embargo, esta nueva ampliación demuestra que la paciencia es precisamente lo que menos falta en este caso.

Jeque catarí no vino al país para rubricar la adenda

El director de la DNCP, Agustín Encina, señaló que están revisando las documentaciones de la novena adenda dada a la firma catarí para su publicación en el portal oficial (hasta ayer seguía sin publicarse).

Asimismo, agregó que en la citada documentación ambas partes acordaron prorrogar la validez de la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

Todo apunta a que los vínculos de la compañía en las altas esferas del Gobierno buscan evitar la ejecución de la dudosa garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (USD 3.050.000). Esa garantía nunca fue reclamada, pese a las ocho prórrogas y al total incumplimiento.

Doha Holding presentó como garantía de fiel cumplimiento una simple declaración jurada, firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un presunto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no existe garantía bancaria ni póliza real.

Fuentes confirmaron a este diario que el jeque árabe no ingresó al país para la firma de esta novena adenda, como ya ocurrió en las anteriores prórrogas.

Jara y sus directivos no dan la cara

Los directivos de la estatal, empezando por Jara, siguen sin dar la cara y evitan informar a la ciudadanía sobre la decisión que tomaron en este caso. Desde la semana pasada se insiste con la directora de Comunicaciones de Petropar, Norma Caballero, para que gestione una entrevista con los responsables, hasta el momento sin éxito. Caballero, al igual que sus jefes, también se borró.

La sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Documentos a los que accedió este medio revelan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la empresa catarí. Actualmente, no se sabe quién dio luz verde por la compañía para la novena adenda.