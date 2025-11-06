Senado brasileño quiere limitar tarifa de Itaipú

Indicaron en la sesión de la Cámara Alta que esta norma solo se aplicaría a la energía comprada en Brasil por la Empresa Brasileña de Participación Energética Nuclear y Binacional (ENBPar), sin afectar el contrato con Paraguay.

El Ministerio de Minas y Energía del vecino país y ENBPar advirtieron que imponer el límite de precios ahora podría generar un déficit en las cuentas de la empresa. Temen que la pérdida sea cubierta por el Tesoro Nacional o que haya un ajuste en las facturas de electricidad.

Esperidião Amin argumentó que los consumidores deberían pagar menos, ya que la deuda de Itaipú se saldó por completo en 2023. Considera que la tarifa se mantiene alta debido a lo que denominó abuso, refiriéndose a fondos socioambientales que no están relacionados con la operación de la central.

Eliminar gastos sociales

“El objetivo del proyecto es encontrar una manera de poner fin a este abuso”, señaló el legislador brasileño.

Según la publicación citada, la administración de Itaipú reconoce el problema de los altos costos y afirma que el precio de la energía ya bajó considerablemente.

Actualmente, la tarifa (para los brasileños) ronda los 17,66 dólares por kilovatio al mes.

El director financiero de Itaipú, André Pepitone, citó el acuerdo firmado con Paraguay en abril del año pasado, que prevé la eliminación de costos adicionales de la factura a partir de 2027.

“Como ven, la tarifa ya es baja, el consumidor brasileño ya se beneficia de una tarifa reducida, pero aun así, después del año fiscal 2026, las partes principales se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo real de operación de la empresa binacional, según lo previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.