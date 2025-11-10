Plena adhesión a la OCDE será un ícono para el desarrollo, dice ministro

El evento, que se desarrolla en el Instituto del Banco Central del Paraguay, tiene como lema “Construyendo confianza: integridad, infraestructura de calidad y servicios públicos optimizados con IA”.

En el marco de la cumbre se desarrollan tres sesiones abiertas al público en la modalidad de paneles temáticos y diálogos acerca de soluciones concretas e innovadoras para fortalecer la confianza y la calidad de la gestión pública.

Los temas incluyen: integridad y la lucha contra la corrupción, la gobernanza de la infraestructura y la inversión, la transformación digital del sector público, las finanzas públicas y la conducta empresarial responsable.

En la sesión inaugural el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que la plena adhesión a este organismo será un ícono para el desarrollo de nuestro país, de la misma forma en que lo fue el haber obtenido el grado de inversión, según la nota divulgada por el MEF.

“Esto de ser miembros plenos de la OCDE es realmente importante y va a ser fundamental para el futuro de nuestro país. Estas reuniones realmente se dan en un momento histórico, no solamente para el Paraguay, sino también para América Latina, ya que la región vuelve, finalmente, a mirarse con un sentido de responsabilidad y de futuro”, expresó Fernández Valdovinos, indica la nota del MEF.

Señaló que Paraguay está apostando por instituciones fuertes, por políticas públicas basadas en evidencia y por una gestión que trasciende los ciclos de gobierno.

“América Latina o el Paraguay no necesitan recetas, necesitan básicamente reglas claras, evaluación constante y una cultura de rendición de cuentas. En Paraguay lo decimos con convicción; la integridad es la nueva base de la competitividad de los países”, refiere la nota que transcribe la declaración del ministro.

Resaltó que entre los temas de la OCDE se encuentra la gobernanza, que es el corazón del desarrollo económico de todos los países.

“La gobernanza que define, básicamente, cómo se toman las decisiones públicas, cómo se ejecutan y, principalmente, cómo se rinde cuentas de las decisiones que se van tomando cuando uno está en función de Gobierno. En Paraguay, nosotros entendemos muy bien que la gobernanza no se declama, no es una cuestión teórica, no es una cuestión abstracta. La gobernanza se demuestra, se practica y es por eso que tal vez nosotros hemos elegido el camino más difícil, pero el más duradero: el de la integridad, el de la eficiencia, el de la transparencia”, expresó, refiere la nota del MEF.

Reflexionar sobre los desafíos

La vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, manifestó que esta cumbre es un espacio de gran valor para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta América Latina y el Caribe en materia de reforma del Estado y la efectividad institucional.

Además, destacó el apoyo decidido del BID a Paraguay en su proceso de acercamiento a la OCDE.

El secretario general de OCDE, Mathias Cormann, enfatizó que esta cumbre ministerial ofrece una plataforma para debatir la mejor manera de avanzar en los objetivos y fortalecer los marcos de gobernanza de la región en diversas áreas prioritarias.

“En primer lugar, se busca seguir mejorando los marcos de integridad pública de la región. Los datos más recientes del Indicador de Integridad Pública de la OCDE muestran que los países de América Latina y el Caribe obtienen una puntuación superior al promedio de la OCDE tanto en la calidad como en la implementación de las normas de integridad”, expresó de acuerdo con el informe del MEF.

El presidente Peña, por su parte, reconoció que el camino que emprende Paraguay para acercarse a la OCDE no es un camino fácil, pero es el camino del progreso, del desarrollo, un camino que no conoce atajos, sino un trabajo largo, continuo y persistente, que se pasa de administración en administración y de generación en generación, explica la nota del MEF.