Se presentaron 18 postulaciones para terna de candidatos a superintendente de Jubilaciones

El referido Consejo, a través de una nota del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que ayer que el miércoles 12, a las 23:59 cerró el plazo para las postulaciones al cargo de superintendente de Jubilaciones y Pensiones.

“Se recibió oficialmente un total de 18 postulaciones, provenientes de distintos ámbitos, incluyendo el sector bancario, de seguros y el sector público”, indica la nota.

Explica que la documentación presentada será sometida a un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos excluyentes, tras lo cual publicará la lista de los postulantes admitidos y no admitidos en el proceso.

“En este marco, la Secretaría Ejecutiva del CSS, a través del Comité de Apoyo, integrado por un representante de cada institución pública que forma parte del Consejo, así como por un representante del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO), acompañará las distintas etapas del concurso”, añade.

Lista de admitidos y no admitidos

Luego de la publicación de la lista de postulantes admitidos y no admitidos, se habilitará el periodo de tachas y reclamos, así como la resolución de los mismos, conforme al pliego de bases y condiciones.

“Concluida esta etapa, se dará a conocer la lista definitiva de postulantes admitidos a la Etapa II de evaluación curricular”, indica la nota.

El CSS recuerda que todas las comunicaciones oficiales serán publicadas exclusivamente en los portales institucionales del MEF, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“En consecuencia, se insta a los postulantes a consultar periódicamente las páginas oficiales, a fin de mantenerse informados sobre el avance del proceso y los plazos establecidos, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones”, refiere la nota.