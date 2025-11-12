Superintendencia de Jubilaciones: esta noche vence el plazo para participar en el concurso

El Consejo de Seguridad Social lanzó la convocatoria el 28 de octubre último, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7235/2023 “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

Según informaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el plazo para que los interesados se postulen al concurso de méritos y aptitudes ad referéndum vence este miércoles 12, a las 23:59 horas.

La convocatoria está dirigida a todas las personas de nacionalidad paraguaya, que reúnan los requisitos constitucionales y legales para integrar la terna de candidatos al cargo de superintendente de Jubilaciones y Pensiones.

Los requisitos generales son los siguientes: ser de nacionalidad paraguaya, tener reconocida honorabilidad, idoneidad en materia económica, financiera o de seguridad social y dedicación exclusiva al cargo (excepto docencia parcial).

Además, no encontrarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley N.° 7235/2023, de acuerdo con el informe que había emitido el MEF para recordar a los interesados sobre el plazo de postulación.

Postulaciones en forma digital

Las postulaciones deben realizarse exclusivamente en formato digital, mediante el envío de toda la documentación obligatoria y opcional al correo: secretariaejecutivacss@mef.gov.py. En caso de ser admitido, el postulante deberá presentar posteriormente la documentación en formato físico.

El MEF señala que el proceso de selección se llevará a cabo bajo criterios de objetividad, transparencia e imparcialidad, garantizando la igualdad de oportunidades y la selección de los perfiles más idóneos para el cargo.

La publicación de los resultados se realizará a través de las plataformas oficiales del MEF, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Banco Central del Paraguay (BCP).