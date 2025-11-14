Cifras de trabajo: Peña asegura que hay más de 3,2 millones de paraguayos ocupados

Luego de una reunión con la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, el presidente Santiago Peña compartió hoy unas cifras sobre el mercado laboral actual en nuestro país.

Según el mandatario, en dos años de su Gobierno supuestamente se generaron 111.000 nuevos empleos formales y esta cifra superaría “a los cinco años anteriores”, tiempo en el que Mario Abdo Benítez fue presidente.

Asimismo, sostuvo que actualmente habría 3.224.054 paraguayos -entre hombres y mujeres- ocupados, una cifra que implica que el 69% de los paraguayos en edad de trabajar tienen algún tipo de ocupación.

“Están ocupados; el 69,4% en edad de trabajar hoy tiene alguna ocupación. Son 164.000 compatriotas que consiguieron una ocupación, guapas mujeres que han conseguido ingresos para llevar a sus familias”, mencionó.

Las cifras de empleo de Peña

Peña también mencionó cifras a las que consideró “históricas” y entre ellas asegura que también hay más de 818.000 personas formalizadas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En lo que refiere a la cantidad de nuevos asegurados, sostienen que hay más de 111.000.

“Superamos los 105.000 nuevos asegurados registrados en los cinco años del Gobierno anterior”, menciona un gráfico compartido por la presidencia.

Asimismo, de las más de 169.000 personas nuevas que ahora están ocupadas, serían 132.000 mujeres y 37.000 hombres.

