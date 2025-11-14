Video: Ruoti pide destitución de Orué por divulgar datos de contribuyentes

Ayer la DNIT difundió que se realizó la verificación in situ de cuatro locales de venta de mercaderías de lujo por posible evasión y contrabando. Subió fotografías de todos los locales intervenidos.

En un video difundido este viernes, la experta en asuntos tributarios, Nora Ruoti, afirmó que la situación es “denigrante para la democracia y para nuestros derechos”, por lo que considera de carácter urgente la creación de una Defensoría del Contribuyente para frenar lo que calificó como “actuaciones arbitrarias e ilegítimas”.

“Ya conocemos las actuaciones totalmente arbitrarias e ilegítimas de este director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, pero lo que está sucediendo ahora es denigrante para la democracia y para nuestros derechos”, expresó.

Ruoti recordó que la ley establece el carácter estrictamente reservado de todas las declaraciones, documentos, informaciones o denuncias recibidas por la DNIT.

Apuntó que los funcionarios —incluido el propio director— están prohibidos de divulgar datos a terceros bajo pena de destitución, sin perjuicio de las responsabilidades personales, civiles y penales que correspondan.

“En Instagram y en todas las páginas se están divulgando datos de contribuyentes, violándose la Constitución, el derecho a la inocencia y el secreto de las actuaciones”, reclamó.

La especialista cuestionó que información sobre contribuyentes involucrados en procesos aún no concluidos haya sido expuesta públicamente, pese a que rige el principio de inocencia hasta una resolución firme de la Corte Suprema de Justicia.

“Orué solo cree que tiene derechos y no tiene deberes”

La tributarista acusó al titular de la DNIT de actuar con arbitrariedad y sin respeto a los límites legales de su cargo.

“Orué solamente cree que tiene derechos y no tiene deberes y no le teme a ninguna responsabilidad por su negligencia, que le va a llegar. El que obra mal en el ejercicio de sus funciones, en algún momento la ley y la justicia terrena o divina le cobra”, sostuvo.

Ruoti señaló que es sabido que esto forma parte de una operación “Pan Dulce”.

Cuestionó en ese sentido que la DNIT actué con este tipo de casos, pero no haga nada para investigar las denuncias de sobres con dinero en Mburuvicha Róga.

Exigen responsabilidad y destitución

La experta instó a la ciudadanía a exigir la responsabilidad personal, civil y penal del director de Ingresos Tributarios y su destitución, alegando que violó el artículo que regula los deberes de la administración pública.

“Señor director nacional de Ingresos Tributarios, respete la ley. Deje de actuar arbitrariamente. No viole sus deberes”, cuestionó.

Finalmente, afirmó que la ausencia de una Defensoría del Contribuyente coloca al país en “el acto más grave para nuestra democracia y nuestros negocios”, y pidió poner fin a lo que consideró persecuciones selectivas contra determinados contribuyentes.

El video de Ruoti ya tiene cientos de reacciones en las redes sociales y muchos comentarios de apoyo.