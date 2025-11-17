Borda propone un nuevo pacto Estado y sociedad para avanzar en el desarrollo económico

Borda plantea este desafío en su libro “La Hora del Desarrollo. Paraguay y sus nuevos desafíos”, que lanzarán el miércoles 26 del presente mes, “para todos aquellos que tengan interés sobre el Paraguay del futuro”.

El exministro habló con ABC sobre su “ensayo económico, un género que, por su naturaleza, es reflexivo, argumentativo y crítico” y que su objetivo no es agotar el tema ni ofrecer demostraciones exhaustivas con datos, sino exponer una interpretación personal, estimular el debate y proponer nuevas perspectivas.

“La Hora del Desarrollo es un llamado a pensar más allá del corto plazo electoral y de las disputas partidarias. Es una invitación a discutir, con seriedad y esperanza, un proyecto de país de mediano y largo plazo que se centre en el bienestar de las personas, la diversificación productiva, la inversión en conocimiento y la solidez institucional”, afirma el economista.

Manifestó que su preocupación actual es ir más allá de la estabilidad macroeconómica y la fortaleza del sistema financiero, que ya se lograron, y que se convirtieron en parte del patrimonio nacional.

“Hoy deberíamos concentrarnos en la estrategia de desarrollo económico. Nuestro país posee ventajas comparativas importantes para lograrlo. Sin embargo, necesita encarar una estrategia que no se reduzca al crecimiento de corto plazo”, puntualizó.

Cinco grandes desafíos

A su criterio, en este momento la prioridad es otra y argumentó que Paraguay necesita enfrentar grandes desafíos para lograr una prosperidad compartida y una mayor justicia social, respetando el medio ambiente y la diversidad cultural.

Sostuvo que para ello se debe asumir cinco grandes desafíos para avanzar en nuestro desarrollo económico: primero, aumentar la productividad económica y la diversificación productiva; segundo, cuidar el medio ambiente y la biodiversidad.

El tercer desafío es mejorar la eficiencia del gasto público, aumentar los ingresos tributarios, ampliar la equidad impositiva y la seguridad social; mientras que el cuarto, quizás el más importante, apunta a fortalecer las instituciones del Estado, la justicia y el Ministerio Público.

Con respecto al quinto desafíos, dijo que es luchar por la igualdad de oportunidades para todos y por la prosperidad compartida.

“Si hemos logrado juntos, sociedad y Estado, una estabilidad macroeconómica y financiera en los últimos 20 años, ahora podemos trabajar por un mayor desarrollo económico y un mejor bienestar para todos y todas en los años venideros. Es éste el reto que debemos asumir ahora como nación”, enfatizó.

Desarrollo económico

El exministro explicó que su nuevo libro trata sobre el desarrollo económico, que dijo no es lo mismo que el crecimiento económico. “Son conceptos complementarios; puede haber crecimiento, pero no desarrollo. Sin embargo, el desarrollo implica necesariamente crecimiento”, añadió.

“La Hora del Desarrollo” trata precisamente de los cambios estructurales mediante los cuales un país mejora el nivel de vida de su población, incrementando la producción y compartiendo la prosperidad con mayor equidad y justicia social”, indicó.

Es decir, agregó, la distribución y redistribución del ingreso mejoran, aumentando las inversiones tanto en capital humano, tales como salud, educación, destreza laboral, vivienda, empleo digno y seguridad social; así como como en capital físico, como infraestructura vial, transportes, logística y tecnología de la comunicación.

Insistió en que el crecimiento no debe destruir el ambiente, la biodiversidad y el equilibrio climático. “En otras palabras, cierra progresivamente la desigualdad y los bajos ingresos, reduce el empleo disfrazado y la pobreza e incrementa los bienes y servicios públicos, respondiendo a los derechos universales de las personas”, manifestó.

Según el exministro, Paraguay se encuentra en un punto de inflexión, ya que después de décadas de avances parciales y logros importantes “la hora del desarrollo es ahora”.

Argumentó que esto es posible ya que desde la posición de ministro de Hacienda, con el apoyo de equipos comprometidos, tomaron decisiones difíciles, pero necesarias con las que contribuyeron a iniciar un ciclo de estabilidad macroeconómica, fiscal y financiera que marcó un antes y un después en la historia reciente de Paraguay.

Acuerdo Estado-sociedad

Borda manifestó que esa experiencia le enseñó que las transformaciones profundas no dependen solo de cifras o de relatos, sino que requieren voluntad política, liderazgo colectivo y una visión clara del país que se quiere construir.

“Hace más de 20 años que un acuerdo o pacto entre el Estado y la sociedad, logramos importantes reformas que permitieron iniciar la estabilidad macroeconómica y financiera que se han convertido en un patrimonio inalterable de Paraguay”, recordó.

Al respecto considera que es hora de un nuevo acuerdo sobre el desarrollo, con una nueva hoja ruta de prosperidad compartida y una estrategia de mediano y largo plazo.

Insistió en que Paraguay ha mostrado un notable progreso en términos de estabilidad macroeconómica y financiera en las últimas dos décadas.

“El desafío ahora es trascender estos logros para construir un modelo de desarrollo económico que fomente el bienestar colectivo y garantice oportunidades equitativas para todos en las próximas décadas. Esto implica que Paraguay deje de ser un país de desarrollo medio alto para convertirse en un país de alto crecimiento, como lo lograron Uruguay y Chile”, puntualizó.

La propuesta de Borda es replicar el acuerdo entre el Estado y la sociedad, esta vez para avanzar en el desarrollo económico a mediano y largo plazo. “Este consenso involucraría a los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, del Ejecutivo y el Congreso”, señaló finalmente.