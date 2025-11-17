Capasu analiza los pros y contras de un posible feriado adicional

Distintos gremios ya se pronunciaron sobre el sondeo del Gobierno de pretender fijar un nuevo feriado para las Fiestas de Fin de Año. Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) calificaron la situación para el sector como “un poco complicada”.

El presidente del gremio, Gustavo Lezcano, explicó a nuestro diario que la dificultad no radica solo en el costo adicional que implica operar durante un feriado-porque igual deberán trabajar-, sino especialmente en la cuestión logística y en la provisión de productos por parte de los proveedores si se aplicara la medida.

Señaló que deberán prever compras adicionales para el abastecimiento y evitar faltantes de productos. “En ese punto sí nos complican la operación, pero en el caso de que se dé, igual acataremos y llevaremos adelante”, comentó.

Impulsa el consumo

Lezcano agregó que la experiencia podría ser útil para evaluar si “sale bien que se replique”. Expresó que el supermercadismo apunta a que dicha medida impulse el consumo, lo que ayudaría justificar el costo doble que representa operar ese día.

Indicó que “cuando una persona está libre en su casa consume más”, el gremio por es lado, espera que la medida de implementarse sea positiva.

Feriado para hacer compras

Recordó que el feriado decretado tras la victoria de la selección nacional generó un dinamismo comercial importante.

“Al caer un viernes, muchos que no lo usaron para festejar aprovecharon para hacer las compras de la semana o del mes. Eso es lo que queremos que genere: que la gente tenga tiempo y pueda aprovisionarse en los supermercados”, expresó.

Desde que se dio a conocer que el gobierno sondeó a gremios sobre la posibilidad de establecer la medida, varios se pronunciaron en contra.

Otros gremios rechazan la propuesta

En su momento, mediante un comunicado, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) señalaron que va en contra del trabajo y del comercio.

“Queremos manifestar nuestro más absoluto desacuerdo con tal medida. Un feriado más en esos días es quitarle al comercio la posibilidad de trabajar y recuperar lo que perdió en el año”, apuntaron.