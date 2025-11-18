Diputados pide informes a la ANDE sobre concurso de venta de energía eléctrica a Brasil

Los diputados requieren a la ANDE que suministre datos específicos sobre el proceso de Concurso de Precios de Venta de Energía Eléctrica Paraguaya para el Ambiente de Contratación Libre (ACL) del Mercado Eléctrico Brasileño (MEB).

En primer lugar, la ANDE debe indicar el régimen jurídico que regula el proceso, además de las disposiciones legales aplicables. Se debe señalar si la ANDE dictó alguna resolución específica para su implementación y remitir un documento explicativo que describa íntegramente las etapas, normas y mecanismos aplicables.

Un punto central de la solicitud es el motivo por el cual el proceso fue remitido al Equipo Económico Nacional (EEN). La Cámara observa que el EEN es una instancia administrativa creada para coordinar acciones del Gobierno en materias económicas y presupuestarias de alcance general, pero no para la validación de procesos de contratación específicos.

En este sentido, se exige saber si el EEN cuenta con un plazo establecido para expedirse, la disposición normativa que fundamenta la remisión del proceso a dicha instancia, y precisar los efectos jurídicos de su eventual pronunciamiento. La ANDE también debe remitir copia del expediente derivado al referido Equipo Económico Nacional.

Finalmente, la resolución pide que se detallen cuáles son las fases siguientes del proceso y si existe un plazo máximo, establecido normativamente, para la adopción de una decisión final.

Plazo y formato de respuesta

La resolución establece un plazo de 15 días hábiles para la remisión de los informes solicitados a la Cámara de Diputados. Se solicitó que el informe sea remitido en formato digital de documento portátil (PDF editable) y, opcionalmente, en formato impreso.