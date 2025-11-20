Abren por sexta vez en el año el vertedero la hidroeléctrica

De acuerdo con los detalles del operativo, faltaban 12 minutos para la ocho, cuando la Superintendencia de Operación de Itaipú, dependiente de su Dirección Técnica, abrió las compuertas del colosal aliviadero, con una descarga inicial de 1.111 metros cúbicos/segundo (m3/s).

Al filo del mediodía explicaban que el caudal promedio que derramaron aguas abajo de la represa a través del vertedero rondaba los 425 m3/s.

Explicaron que la hora de cierre de las compuertas coincide con el horario de punta de los sistemas eléctricos de nuestro país y del Brasil, interconectados a Itaipú.

Además, que en ese horario comienza a bajar la producción de energía solar en Brasil, hecho a que obliga a la entidad a utilizar el agua en la generación de electricidad, sencillamente porque aumenta la demanda de ambos mercados de la producción de la central paraguayo/brasileña.

Fin de semana con salto en esquí

Las oficinas de comunicación del lado paraguayo de la entidad informaban también que el período de lluvias que beneficia al río Paraná y al área en que nace, que mañana o el fin de semana, el publico visitante de la zona de emplazamiento de la represa tendrá el privilegio de asistir a un espectáculo que en el pasado se conocía como “salto en esquí”, no porque un atleta esquíe sobre el torrente que vierte el aliviadero, sino por ese torrente dibuja una curvatura parecida a las que se ven en las piruetas acrobáticas de los esquiadores.

Todo depende de la cantidad de agua que afluya al embalse, aclararon, así como de la demanda de los dos sistemas eléctricos conectados a Itaipú.

Recuerdan que, el domingo 9 de noviembre, desde las 07:01 tuvo lugar la primera apertura de las media docena que hubo, según nuestros informantes, casi un par de años después de la última descarga. El jueves 13 de este mes, fue la segunda, El sábado 15 la tercera apertura, el domingo 16 la cuarta y el lunes 17 de este mes la quinta, según detallan.