Multilaterales desembolsaron 52,2% de los US$ 5.707 millones comprometidos

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) figuran como los mayores financiadores con un paquete crediticio de US$ 4.271 millones, equivalentes al 74,8% del total multilateral.

Hasta septiembre, los desembolsos acumulados alcanzaron US$ 2.450 millones. Dado el peso de ambos organismos en la cartera, cualquier aceleración o retraso en los proyectos incide directamente en el promedio general de ejecución.

El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Fonplata) también exhibió un nivel de desembolso significativo.

De los US$ 704,8 millones aprobados –el 12,4% del total multilateral–, ya se utilizaron US$ 211,6 millones, lo que representó un avance del 30%. Este porcentaje es menor que el de otros organismos, aunque se trata de proyectos que generalmente requieren procesos de licitación complejos, lo cual suele ralentizar la ejecución.

Aun así, el saldo pendiente, de US$ 493,1 millones, indica un margen amplio para que estos programas aporten mayor dinamismo a la inversión pública en los próximos meses.

Por su parte, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo del Banco Mundial, presenta una dinámica distinta. Con US$ 545 millones aprobados, aportó el 9,6% del total; sin embargo, su nivel de desembolso fue más elevado: US$ 223,8 millones, lo que implicó un avance del 41%.

Entre los organismos de menor escala se observan comportamientos mixtos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) mostró un avance del 64,6%, con US$ 60,7 millones ya ejecutados de un total de US$ 94 millones. La OFID presenta un avance mucho más moderado: de US$ 82 millones aprobados, se han desembolsado US$ 25,7 millones, lo que equivale al 31,3%, dejando un saldo pendiente de US$ 56,3 millones.

Finalmente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) registra uno de los niveles de ejecución más altos: de US$ 9,6 millones aprobados, ya se desembolsaron US$ 8,67 millones, equivalentes al 89,4%.

En conjunto, el avance del 52,2% de la ejecución multilateral estaría reflejando un desempeño ciertamente razonable, aunque todavía insuficiente para lograr una incidencia más fuerte sobre la actividad económica en el corto plazo.

El saldo global pendiente, de US$ 2.726 millones, representa una oportunidad significativa para impulsar obras públicas, infraestructura social y programas de desarrollo para los próximos años, siempre que los procesos administrativos y ejecutivos logren sostener o acelerar su ritmo.

