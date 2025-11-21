Banco central mantiene tasa de interés referencial en 6%

A nivel internacional, el CPM tuvo en cuenta la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales a finales de octubre. Esta medida era ampliamente anticipada por los mercados financieros. Además, se observó un continuo descenso de los precios internacionales del petróleo, influenciado principalmente por un exceso de oferta global de este commodity.

En el plano local, señalaron que el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) mostró un crecimiento interanual del 6,7%, reflejando un dinamismo relevante en la economía. En lo que respecta a la inflación, el índice de precios al consumidor (IPC) registró en octubre una variación mensual de –,1%.

Esta baja estuvo motivada sobre todo por la reducción de precios en los combustibles, productos durables importados y hortalizas. Sin embargo, estos descensos fueron parcialmente compensados por aumentos en algunos rubros alimenticios, como la carne vacuna y de aves.

Expectativa de inflación alineadas

El CPM subrayó que la economía nacional opera cerca de su nivel potencial, con expectativas de inflación alineadas a la meta y menores presiones cambiarias. Según las proyecciones, se anticipa que la inflación rondará el 4,% al cierre de 2025, para luego converger hacia el objetivo del 3,5% durante el año 2026.

Desde el ámbito externo, los mercados prevén una baja probabilidad de nuevos recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal en la próxima reunión de diciembre. Esto, junto a la tendencia a la baja en los precios de los commodities, en especial el petróleo, seguirá siendo monitoreado de cerca por las autoridades monetarias.

El Comité reafirmó su compromiso con la estabilidad de precios y continuará vigilando atentamente tanto la evolución de la economía interna como los factores externos. El objetivo es anticipar cualquier posible implicancia en la trayectoria de la inflación y actuar oportunamente para asegurar el cumplimiento de la meta establecida del 3,5%.